Natālija Portmane, piesakot nominācijas, sacīja: "Un šeit ir visi vīrieši, kuri nominēti šajā kategorijā". Šis del Toro ir pirmais "Zelta globuss".

Kategorijā "Labākā filma – drāma" uzvarēja "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", savukārt par labāko mūziklu vai komēdiju tika atzīta "Lady Bird".

Kategorijā "Labākā dramatiskā aktrise" uzvarēja Fransisa Makdormanda par lomu filmā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , bet Gerijs Oldmens saņēma balvu kategorijā "Labākais dramatiskais aktieris" par sniegumu filmā "Darkest Hour".

Sērša Ronana saņēma balvu "Labākā aktrise mūziklā vai komēdijā" par sniegumu filmā "Lady Bird", bet Džeimss Franko ieguva "Zelta globusu" kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā" par lomu biogrāfiskajā filmā "The Disaster Artist".

Kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris" uzvarējis Sems Rokvels par lomu melnajā komēdijā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", savukārt kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise" uzvarēja Elisona Dženija par lomu biogrāfiskajā sporta drāmā "I, Tonya".

Kategorijā "Labākais televīzijas miniseriāls" uzvarēja "Big Little Lies", bet tā aktrise Nikola Kidmena saņēma balvu kategorijā "Labākā televīzijas miniseriāla aktrise".

Kategorijā "Labākais dramatiskais televīzijas seriāls" uzvarēja distopiskais "Handmaid's Tale", kas veidots pēc Mārgaretas Atvudas romāna motīviem, savukārt tā galvenās lomas atveidotāja Elizabete Mosa uzvarēja kategorijā "Labākā aktrise dramatiskajā televīzijas seriālā".

Savukārt kategorijā "Labākais televīzijas seriāls – mūzikls vai komēdija" balvu saņēma "Marvelous Mrs. Maisel", bet tā aktrise Reičela Brosnahena saņēma balvu kategorijā "Labākā televīzijas seriāla – mūzikla vai komēdijas – aktrise".

Sesila de Milla balvu saņēma televīzijas personība Opra Vinfrija, kura ir pirmā melnādainā sieviete, kurai piešķirts šis apbalvojums. Aktrise Rīza Viterspūna, kura pasniedza balvu, pieteica Vinfriju kā sievieti, kuras vārds ir "darbības vārds, īpašības vārds un sajūta". Saņemot balvu, Vinfrija sacīja: "Es vēlos pateikt visām meitenēm, kuras skatās, lai viņas zina, ka pie apvāršņa ir jauna diena."

