Gints Grūbe: Latvijas inteliģences pārstāvji bija bandinieki čekas spēlē

Vai tobrīd KSK cilvēki apzinājās, ka darbojas VDK labā?

Es esmu runājis ar cilvēkiem, kuri brauca uz ārzemēm, un viņi tādā veidā to neuztver. Esmu runājis arī ar KSK darbiniekiem, kuri apgalvoja, ka, atrodoties ēkā, kur šobrīd ir Kultūras ministrija, nebija tiešā veidā saistīti ar VDK, varbūt tikai atsevišķi personāži. Vai tas tā bija vai nē – par to man grūti spriest. Bet to arī Johansons (pēdējais Latvijas PSR VDK priekšsēdētājs Edmunds Johansons – aut.) filmā apgalvo, ka VDK šo institūciju izmantoja savā labā, un to arī Lešinskis (KSK vadītājs, padomju un ASV specdienestu dubultaģents – aut.) plaši apraksta savā grāmatā. Te gan, manuprāt, jautājums ir nevis par to, cik daudz šie cilvēki tika izmantoti kā aģenti, bet gan drīzāk par to, kāds bija padomju izlūkdienestu darbības process kopumā.

Kā notika "Lustrum" varoņu atlase? Vai visi uzreiz bija ar mieru runāt?

Bija daudz cilvēku, kuri atteicās, bet tie, kuri piekrita, atklāj sistēmas kontekstu, proti, parāda, kādā veidā sistēma viņus izmantoja, kā viņi kļuva par sistēmas upuriem vai arī bija daļa no šīs sistēmas. Tas, manuprāt, ir vērtīgākais, turklāt tie ir jautājumi, par kuriem viņi visi kā viens iepriekš bija domājuši. Mēs nevienu nepārsteidzām. Interesantākais, manuprāt, bija veids, kā katrs no viņiem bija izdomājis par to runāt.

Bija skaidrs, ka filmā jābūt radošajai inteliģencei, kas totalitārās valstīs ļoti bieži tiek izmantots kā mērķa grupa no drošības komiteju puses. To darīja arī Stasi Vācijā. Radošā inteliģence ir publiska morālā koda nesēja. Tas ir arī iemesls, kāpēc padomju laikā dzeja iznāca tūkstošu tirāžās, bet mūsdienās var izspiest knapi 500 eksemplāru. Vienkārši tie bija citi laiki, cits konteksts, nevis tāpēc, ka Kārlis Vērdiņš būtu sliktāks dzejnieks. Dzejai tolaik bija terapeitisks uzdevums, un tāds savā ziņā ir arī filmai. Kā teica Lidija Doroņina-Lasmane – nav būtiski šobrīd norādīt ar pirkstu, kurš ir vai nav čekists.

Jebkādas traumas dziedēšanas pirmais nosacījums ir tās atzīšana un apzināšanās. Jautājums – vai mūsu sabiedrība kam tādam ir gatava? Proti, vai tā ir gana vieda un aizaudzējusi savas jēlās brūces, lai nebūtu sāpīgi pa tām tagad ar pirkstiem bakstīt?

Man liekas, ka īsti gatava vēl nav. Man, piemēram, bija pārsteigums par literātu šūmēšanos ap Rokpelni. Tās reakcijas, kas pēc tam bija sociālajos medijos, norādīja, ka tēma ir būtiska. Literātiem gan ir vissmagāk, jo viņi patiešām bija kā tāds placdarms šajos procesos, tostarp Atmodas aizsākumam.

Bet kas notiks ar latvisko kodu, kad atklātībā nāks to vārdi, kuri ir piedalījušies, piemēram, valsts neatkarības atjaunošanā? Mūsu varoņi pēkšņi vairs nebūs tie varoņi, par kuriem viņus līdz šim uzskatījām.

Bet tas jau nemaina faktu, ka viņi atjaunoja valsti. Runājot par mūsu filmas varoņiem, kuri piedalījās valsts atjaunošanā, – ja kādu no viņiem savervēja vai piespieda sadarboties okupācijas vardarbīgās struktūras, ir jautājums, vai viņi gāja pret savu sirdsapziņu. Jo, kā filmā saka Lidija Doroņina-Lasmane, – arī padomju laikā bija iespējams būt godīgam. Vai godīgs varēja būt arī VDK aģents? Es domāju, ka jā. Kāpēc ne? Daļu no viņiem patiešām šantažēja, bet vai viņi nodeva Latvijas valsts ideālus? Es esmu pārliecināts, ka nē, jo viņu loma, atjaunojot Latvijas valsti, bija tik redzama, ka apstrīdēt viņu godaprātu, ja viņu vārds uzpeldētu VDK kartotēkā, šobrīd būtu negodīgi.

Bet ir svarīgi, ka šie cilvēki runā par kontekstu, kāpēc viņu vārds tur parādās, jo tas, manuprāt, var tikai nostiprināt uzticamību tam darbam, ko viņi veica Atmodas procesā vai nācijas sirdsapziņas veidošanā.