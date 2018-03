Īpašā filmu seansā notiks tikšanās ar režisoru Ivaru Selecki

Ceturtdien, 29. martā, kinoteātris "Splendid Palace", studija "Mistrus Media" un Gētes institūts Rīgā piedāvā īpašu seansu komplektu – pulksten 17.00 filma "Turpinājums" un tikšanās ar režisoru Ivaru Selecki, bet pulksten 19.00 vācu kino kluba programmā – daļa no 1961. gadā Vācijā uzsāktā dokumentālā cikla "Bērni no Golcovas", kas iedvesmojis arī "Turpinājuma" ideju, portālu "Delfi" informē Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Filma "Turpinājums" iecerēta kā ilgtermiņa kino vērojums par atjaunotajā Latvijas Republikā dzimušu paaudzi. Filmas veidotāji cer, ka mūsdienu bērni būs pirmie, kas nodzīvos visu dzīvi neatkarīgā Latvijas valstī, un nākotnē taps šīs filmas turpinājumi, kas parādīs viņu dzīves ceļu šodienas Latvijā. Savukārt režisora Vinfrīda Junges filmu cikls "Bērni no Golcovas" ("Die Kinder won Golzov"), kura pirmā filma uzņemta 1961. gadā, ir viena no garākajām šāda veida dokumentācijām kino vēsturē. Visi izvēlētie dokumentācijas varoņi dzimuši Austrumvācijā, uzauguši Golcovā (Oderbruhā) un gājuši vienā skolā. Turpinājumos uzņemtās filmas piedāvā autentisku ieskatu Austrumvācijas iedzīvotāju dzīvē pirms un pēc Vācijas atkalapvienošanās, dokumentējot "Golcovas bērnu" gaitas, kamēr tie kļūst pieauguši, un izmantojot "biogrāfisko elementu kā iespēju reflektēt mūsdienu vēsturi individuālā liktenī." (Vinfrīds Junge)

Filmu ciklu "Bērni no Golcovas" savulaik pārrunājuši arī filmas "Turpinājums" autori – režisors Ivars Seleckis un producents Gints Grūbe, kurš atzīst: "Vinfrīda Junges darbs, kas veidots vairāk nekā 40 gadu garumā, ir ilgstošākais kino vērojums vēsturē un tādēļ arī unikāls. No šīs filmas esam iedvesmojušies, veidojot "Turpinājumu" un domājot par to, kā šis kino stāsts varētu veidoties tālāk."

Cikls "Bērni no Golcovas" dokumentē astoņpadsmit bērnu dzīves, visi dzimuši laika posmā no 1953. līdz 1955. gadam, un kinorežisors Vinfrīds Junge kopā ar savu sievu Barbaru viņus filmēja no 1961. līdz 2007. gadam. Laika gaitā izveidotas 20 filmas ar kopējo ekrāna laiku 42 stundas un 50 minūtes. Gētes institūts piedāvā šajā speciālseansā noskatīties cikla astoto daļu "Patiesībā es gribēju kļūt par mežzini. Bernds no Golcovas" (2002, 140 min). Filma stāsta par Berndu Estreihu, kurš strādā nevis mežā, bet par meistaru mazuta pārstrādes rūpnīcā. Pa šo laiku viņš ir apprecējies un kļuvis par divu meitu tēvu. Šī ir jau otrā viņam veltītā dokumentācijas cikla filma, kas atklāj, kā pa šiem gadiem izvērtusies dzīve ambiciozajam Berndam no Golcovas, kurš patiesībā gribēja kļūt par profesionālu karavīru.

Foto: Publicitātes foto

Filma tiks demonstrēta vācu valodā ar sinhrono tulkojumu austiņās, ieteicama skatītājiem no 12 gadu vecuma. Arī šajā seansā būs iespēja satikt režisoru Ivaru Selecki – pirms filmas viņš kopā ar Rīgas Kino muzeja vadītāju Zani Balčus un kinozinātnieku Ābramu Kleckinu sarunāsies par vēstures un cilvēka dzīves samērojamību ar kino.