Irānas ievērojamākā aktrise Tarane Alidusti, kura spēlē "Oskaram" labākās ārzemju filmas kategorijā nominētajā irāņu režisora Asgara Farhadi filmā "The Salesman" ("Pārdevējs"), nosauca Trampa plānotos ierobežojumus cilvēkiem no Irānas un sešām citām musulmaņu valstīm par "rasistiskiem".

"Trampa vīzu aizliegums irāņiem ir rasistisks. Vai tas attiecas uz kultūras pasākumu vai ne, es protestēšu, neapmeklējot 2017. gada Akadēmijas balvu piešķiršanu," aktrise ierakstīja “Twitter”.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo