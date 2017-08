Rīgas Starptautiskais filmu festivāls "2Annas" šogad saņēmis rekordlielu pieteikumu skaitu – kopumā gandrīz 4500 filmu no 120 valstīm, kas ir divas reizes vairāk nekā 2016. gadā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Starptautiskajā konkursā pieteiktas 3638 filmas, vidēja garuma konkursā – 446, savukārt Baltijas konkursā - 122 filmas. Šogad festivāls pirmo reizi organizē filmu konkursu, kurā iesniedzamas tieši bērnu un jauniešu auditorijai adresētas filmas, un šajā kategorijā pieteikumu skaits ir vērā ņemams – 281 filmas. Filmas varēja iesniegt no februāra līdz augustam platformā "FilmFreeway". Visvairāk pieteikumu saņemts no ASV, Vācijas un Lielbritānijas. No iesniegtajām filmām tiks atlasītas ap 60, kuras būs skatāmas festivāla programmās.

Šogad "2Annas" norisināsies no 28. novembra līdz 3. decembrim, kad rūpīgi atlasītu filmu programmu papildinās diskusijas, ballītes un citi pasākumi. Festivālu veidos četras konkursa, kā arī vairākas tematiskās programmas. 2017. gadā izvēlētā fokusa tēma "Autsaideri" apskatīs veidus un iemeslus, kas liek cilvēkiem vadīt dzīvi ārpus ierastajām sabiedrības normām un paradumiem. Tēmas ietvaros tiks veidotas filmu programmas, kas veltītas sabiedrības grupām un indivīdiem, kuri kļuvuši par autsaideriem pēc pašu izvēles vai sabiedrības spiediena rezutātā, un skatītājiem būs iespēja ielūkoties alternatīvās dzīvesveida formās, "queer" (citādā) kultūrā un stāstos par tiem, kuri dzīvo ārpus likuma, sabiedrības un naudas sistēmas.

Savā 22 gadu ilgās pastāvēšanas laikā festivāls "2Annas" ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem īsfilmu festivāliem Baltijā, un kino baudītājiem ir ticis piedāvāts ļoti plašs kino spektrs – sākot no art house, līdz pat Amerikas Kinoakadēmijas balvai nominētām filmām, savukārt Baltijas filmu skatēs bijuši sastopami gan studentu radīti, gan jau atzinību guvušu latviešu režisoru veidoti darbi.

Festivāls piedāvā skatītājiem oriģinālas, inovatīvas un sociāli aktuālas īsfilmas un vidēja garuma filmas, kā arī seko Baltijas filmu mākslas attīstībai un tendencēm. "2Annas" meklē darbus, kas pārkāpj kino tehniskās un mākslinieciskās robežas, dodot vietu eksperimentiem un jaunatklājumiem.

