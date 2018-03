22. martā, pirmizrādi piedzīvos latviešu dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka jaunākā filma "Turpinājums". Stāstu par pieciem bērniem, viņu dzīvi un pirmo skolas gadu dažādos Latvijas reģionos varēs noskatīties vairāk nekā 100 kino demonstrēšanas vietās, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Pirmajā filmas izrādīšanas nedēļā pirmizrādes notiks ne tikai Rīgā, bet arī Rēzeknē, Madonā, Liepājā, Cēsīs, Valmierā un Tukumā, kur iedzīvotāji un pilsētu viesi varēs satikt filmas veidotājus. Pilsētās viesosies režisors Ivars Seleckis, operators Valdis Celmiņš, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, kā arī filmas varoņi, kuru personības dažādu dzīves notikumu, ekonomisko un sociālo apstākļu iespaidā ir izveidojušās ārkārtīgi dažādas. Filmas reģionālo pirmizrāžu laikā filmas varoņi dalīsies savos stāstos un sajūtās par filmēšanas procesu un pirmo skolas gadu.

"Ja tev ir tāds laiks, kad tev ir vajadzīga ideja, tad tās idejas sāk nākt no visām pusēm. Nu un tad tu paliec, pārvērties par tādu uztvērēju un skaties, un tad viņas nāk, viena pēc otras, tu tikai - tas ne, tas ne, tas ne, kamēr jā, šitā varētu būt....Piemēram, "Turpinājumam" ideja parādījās negaidīti no producentu puses, un es tajā biju ieinteresēts. Agrāk tas varbūt nebija tik vienkārši, bet tagad man ir tāda sajūta, ka kino var uztaisīt par jebko. Par visu! Saprotiet, ideja ir, tas ir viss, kas nepieciešams! Vienīgais jautājums ir, kā to realizēt? Un tas ir pats sarežģītākais," stāsta filmas režisors Ivars Seleckis, kurš filmu par bērniem veido pirmo reizi.

Filma "Turpinājums" iecerēta kā ilgtermiņa kino vērojums par atjaunotajā Latvijas Republikā dzimušu paaudzi. Līdz šim Latvijā neviena paaudze nav piedzimusi un izaugusi vienā politiskā sistēmā un valstī. Filmas veidotāji cer, ka mūsdienu bērni būs pirmie, kas nodzīvos visu dzīvi neatkarīgā Latvijas valstī un nākotnē taps šīs dokumentālās filmas turpinājumi, kas parādīs viņu dzīves ceļu šodienas Latvijā.

"Mēs savulaik pārrunājām ar Ivaru Selecki vācu režisora Vinfrēda Junges darbu "Golcovas bērni". Tā ir filma, kuru Austrumvācijā sāka uzņemt 1961. gadā un vairāk nekā 40 gadu darba rezultātā tapa vairāk nekā 16 filmas. Šīs filmas sekoja līdzi vienas skolas klases audzēkņu dažādajiem likteņiem visa viņu mūža garumā. Tas ir ilgstošākais kino vērojums vēsturē un tādēļ arī unikāls. No šīs filmas esam iedvesmojušies, veidojot "Turpinājumu" un domājot par to, kā šīs kino stāsts varētu veidoties tālāk," sacīja filmas producents Gints Grūbe.

Filma veidota divus gadus, sākot no 2015. gada septembra, kad trīs gadus pirms Latvijas simtgades, mācības pirmajā klasē dažādos Latvijas novados sāk pieci bērni. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, Gļeba vecvecāki ieceļojuši Latvijā pēc 1940. gada, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. "Turpinājums" izseko viņu gaitām visa pirmā skolas gada garumā. Mācību sākums pirmajā klasē iezīmē robežu starp bērnības bezrūpību un pirmajiem nopietnajiem pienākumiem, nepieciešamību veidot jaunas attiecības un pielāgoties. Pirmā skolas gada laikā bērnu apzinātā pasaule kļūst lielāka, un šis plašums spēj nest gan daudz patiesa prieka, gan reizēm arī pirmos sarūgtinājumus vai vilšanos.

Filmas reģionālās pirmizrādēs un tikšanās ar filmas komandu notiks Rēzeknē, koncertzālē "Gors" 23. martā, pulksten 18.00, Madonas pilsētas kultūras namā, 25. martā, pulksten 15.00, Liepājā, Lielajā Dzintarā, 27. martā, pulksten 18.30, Vidzemes koncertzālē, 26. martā, pulksten 19.00 kino "Gaisma", Valmierā, 10. aprīlī, pulksten 19.00 un Tukumā 13 .aprīlī, pulksten 17.00

Nedēļu pēc filmas pirmizrādes, sadarbībā ar Gētes institūtu rādīs vienu daļu Vinfrēda Junges un Barbaras Junges filmu cikla sēriju "Patiesībā es gribēju kļūt par mežzini - Bernds no Golcovas", kas veidota 2002. gadā. Pirms filmas būs iespēja satikt režisoru Ivaru Selecki.

Filmas režisors Ivars Seleckis ir leģendārās Rīgas dokumentālās kino skolas pamatlicējs un jau 1968. gadā debitējis kā dokumentālā kinorežisors. Liela daļa no Ivara Selecka veidotajam filmām pieskaitāma Latvijas kinovēstures zelta fondam, viņa filma "Šķērsiela" (1988) saņēmusi trīs prestižākās dokumentālās kino balvas pasaulē, tai skaitā Eiropas Kinoakadēmijas balvu. Seleckis saņēmis "Lielo Kristapu" par mūža ieguldījumu Latvijas kino.