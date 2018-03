Izdalītas 'Zelta avenes' balvas – nežēlastībā krīt 'Emodži filma' un Toms Krūzs

Kopumā šai filmai tika piešķirtas četras "Zelta avenes" balvas, tostarp arī kategorijā "Sliktākais režisors" un "Sliktākais scenārijs". Balvas žūrijas paziņojumā tā tika nodēvēta par "runājošo kaku opusu".

Savukārt Tomam Krūzam tika piešķirts sliktākā aktiera tituls par sniegumu filmas "Mūmija" ("The Mummy") jaunākajā versijā. Filmu jau izpelnījās kritikas nopēlumu, saņemot tādus raksturojumus kā "bezdomīga" un "vienmuļa".

"Krūzam vajadzēja spēlēt Mūmiju – tādējādi viņa seja būtu ievīstīta pārsējos, un viņa faniem nevajadzētu skatīties, kā viņš svīst," rakstīja Pīters Treivers žurnālā "Rolling Stone".

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Par sliktāko otrā plāna aktieri tika atzīts Mels Gibsons komēdijā "Tētuku kari 2" ("Daddy's Home 2"). Viņš seko tagadējā ASV prezidenta pēdās, kurš 1990. gadā arī tika apbalvots kategorijā "Sliktākais otrā plāna aktieris" par sevis paša atveidojumu filmā "Spoki to nevar izdarīt" ("Ghosts Can't Do It").

Tailers Perijs saņēma balvu kategorijā "Sliktākā aktrise", kurš, pārģērbies par vecu kundzi, spēlēja šausmu komēdijā "Boo 2: A Medea Halloween". Šim pašam apbalvojumam viņš bija nominēts arī pagājušogad.

Par sliktāko otrā plāna aktrisi tika atzīta Kima Beisingere par lomu filmā "Tumsa piecdesmit nokrāsās" ("Fifty Shades Darker"). Filmas priekšgājēja "Greja piecdesmit nokrāsas" ("Fifty Shades of Grey") 2016. gadā saņēma četras "Zelta avenes" balvas.

Holivudas kino antibalva "Zelta avene" ik gadu dienu pirms "Oskara" balvas pasniegšanas notiek Losandželosā.