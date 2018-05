Izvēle starp pienākumu un laimi. Pārdomas par filmu 'Mērijas ceļojums'

Foto: Kadrs no filmas

Vērojot pēdējo laiku pasaules kino reitingus, var droši apgalvot, ka biogrāfiskās filmas ir kļuvušas par vienu no galvenajām pasaules kino tendencēm un žanru hierarhijā ieņem stabilu vietu aiz supervaroņu un animācijas filmām. Zināmā mērā to var saprast. Mēs esam tik ļoti pieraduši ar sociālo tīklu palīdzību tuvplānā vērot visdažādāko cilvēku patiesās vai iestudētās dzīves reportāžas, ka, šķiet, vairs negribam vai nevaram atteikties no individualizēta mikrovēstures formāta un paskatīties uz dzīves notikumiem no lielākas vispārinājuma distances. Filma "Mērijas ceļojums" ir viens no tiem gadījumiem latviešu kino, kad abas perspektīvas krustojas, – dziļi personiskais stāsts kļūst par nacionālās vēstures atspoguļojumu un viena cilvēka sāpes – par veselas tautas traģēdijas simbolu.