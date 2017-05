Pēc piecu mēnešu rūpīgas atlases ir izvēlēti galvenie aktieri filmai " Dvēseļu putenis ", kas top pēc Aleksandra Grīna populārā romāna ar tādu pašu nosaukumu motīviem. Galveno varoni atveidos piecpadsmit gadus vecais Oto Brantevics no Turlavas. Oto izvēlēts no 1073 puišiem, un viņam šī būs pirmā nopietnā filmēšanās pieredze. Citas galvenās lomas atveidos Mārtiņš Vilsons Vilis Daudziņš , Gatis Gāga, Jēkabs Reinis, Renārs Zeltiņš, Raimonds Celms un Ieva Florence, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji no "Kultfilma".