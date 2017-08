Baltijas jūras dokumentālo filmu forums profesionāļiem piedāvā topošo filmu projektu tirgu un seminārus par aktuālām tēmām, savukārt skatītājiem – filmu programmu, kurā šogad atlasītas astoņas dokumentālās filmas, kas pievēršas drosmes un pašizpausmes tematikai ar stāstiem par spēcīgām personībām, brīvības meklējumiem, sabiedrisko aktīvismu un radošu pieeju izglītībā. Filmas tiks izrādītas Rīgā, kā arī atsevišķos seansos Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs, Jēkabpilī un Valmierā.

Ar aicinājumu uz sarunu par satiksmi un pilsētvidi forumu 2. septembrī īpašā brīvdabas seansā Kalnciema kvartālā Rīgā atklās filma "Velosipēdi pret automašīnām" ("Bikes vs Cars", 2015), kurā režisors Fredriks Gertens seko riteņbraukšanas aktīvistiem dažādās pasaules pilsētās un viņu centieniem veicināt pārmaiņas sabiedrībā, kurā dominē automašīnas. Pirms filmas notiks diskusija par satiksmes dalībnieku līdzāspastāvēšanas aktualitātēm Latvijā.

Īpatnējā veidā pilsētvides tematiku skar arī filma "Balanss uz brīvības robežas" ("On the Edge of Freedom", 2017) par krievu un ukraiņu jauniešiem, kas galvu reibinošos augstumos bez jebkādiem drošības stiprinājumiem iekaro pilsētu torņus, meklējot dzīvē brīvību no ierastā. Šī ir viena no filmām, kas iepriekš attīstīta foruma filmu projektu tirgū kino industrijas pārstāvjiem.

Filmu programmā iekļauti arī vairāki radošu cilvēku portreti, kas ļaus sekot mākslas tapšanas procesam un tā saistībai ar ikdienas dzīvi. Dāņu režisores Elvīras Lindas filmā "Bobija Džīna" ("Bobbi Jene", 2017) attēlots izšķirīgs brīdis laikmetīgās dejas dejotājas Bobijas Džīnas Smitas radošajā un personiskajā dzīvē. Savukārt kolorītajā filmā "Airisa" ("Iris", 2015) satiekas dokumentālā kino vecmeistars, leģendārais amerikāņu režisors Alberts Meisls, un harizmātiskā stila ikona Airisa Apfela. Allaž krāšņi tērptā kundze arī 93 gadu vecumā iedvesmo apkārtējos nebaidīties eksperimentēt.

Personisku un dzīvi apliecinošu ieskatu joprojām aktuālos notikumos Sīrijā sniegs "Radio Kobane" ("Radio Kobani", 2016). Filmā jauna kurdu žurnāliste Dilovana izpostītajā Kobanes pilsētā Sīrijas ziemeļos izveido radiostaciju, kas sniedz klausītājiem drošības sajūtu laikā, kad pilsētu pēc atbrīvošanas no "Daesh" aplenkuma jāsāk atjaunot. Savukārt sirsnīgā novērojošā stila dokumentālā filma "Dzīvot skolā" ("School Life", 2016) iepazīstinās ar iedvesmojošu darbu izglītībā. Filma gadu seko diviem pieredzes bagātiem skolotājiem Cūkkārpai līdzīgā privātā internātskolā Īrijā, kur viņi pavadījuši teju visu savu darba mūžu.

Lai foruma laikā tiktos ar skatītājiem, Rīgā viesosies somu režisore Mia Halme ar filmu "Katrs otrais pāris" ("Every Other Couple", 2016). Viņas filmas varoņi – trīs pāri, seši bijušie partneri - atklāti dalās atmiņās par savu laulības šķiršanu un ceļu uz cieņpilnām attiecībām pēc tam. Forumā viesosies arī filmas "Havanas jaunā seja" ("Transit Havana", 2016) režisors Daniels Abma, kura darbs vēsta par īpatnēju sociālisma salas Kubas šķautni. Prezidenta meitas Marielas Kastro vadībā Kubā notiek sava veida seksuālā revolūcija. Ar viņas iniciatīvu izveidota valsts atbalsta programma transpersonām. Filmas centrā ir Odete, Huani un Malu, kas gaida pienākam savu kārtu valsts apmaksātām dzimuma maiņas operācijām.

Rīgā foruma seansi tiks demonstrēti kinoteātrī "K-Suns" ar papildseansiem "Kino Bize", kā arī brīvdabas atklāšanas seansā Kalnciema kvartālā. Seansi reģionos notiks sadarbībā ar Marka Rotko mākslas centru Daugavpilī, kinoteātri "Gaisma" Valmierā, Vidzemes koncertzāli Cēsis, Jēkabpils Tautas namu un Latgales Vēstniecību "Gors" Rēzeknē.

Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā, nodrošinot tulkojumu arī latviski. Skolēniem, studentiem, pensionāriem un kinoprofesionāļiem, uzrādot apliecības, seansi būs pieejami bez maksas. Biļešu iepriekšpārdošana uz seansiem Rīgā sāksies 14. augustā.

Vairāk informācijas par filmu programmu pieejams Nacionālā kino centra mājaslapā un Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma mājaslapā.