Februāris ir balvu pasniegšanas laiks – dažādu izmēru un formu, pārsvarā apzeltītas statuetes tiek dalītas gan Eiropā, gan Atlantijas okeāna otrā pusē. Visiekārojamākā, vai precīzāk vispopulārākā no tām – slaidais vīrs vārdā Oskars, tiks pasniegta 26. februārī Holivudā, godinot izcilības kino – gan filmas, gan aktierdarbus, režiju, operatorus, scenāristus, utt. Tomēr būtu tikai godīgi šajā labāko uzskaitījuma laikā pievērsties kādai balvai, kas tapusi kā parodija un apbalvo gada vissliktākās filma.

"Zelta avene" (Golden Raspberry, arī Razzie) nav nekāds pagodinošais apbalvojums – pārspīlēti pompozi veidoto plastmasas figūriņu, kas nopūsta ar zelta krāsu, reti kurš aktieris vai režisors ir drosmīgs saņemt. Pasniegšanas ceremonijā nav nekāda sarkanā paklāja, greznības un zvaigžņu parādes. Tomēr balva ir labs iemesls diskusijām – nereti pie "Zelta avenēm" tiek komerciāli ļoti veiksmīgas filmas. Savukārt daži aktieri ir vienlīdz panākumiem bagāti gan saņemot "Zelta avenes", gan "Oskara" balvas.

"Zelta avene" tiek pasniegta kopš 1980.gada, un tradicionāli tās ieguvēji tiek iepriekšējā vakarā pirms Amerikas Kinoakadēmijas balvas "Oskars" pasniegšanas ceremonijas.

Aptuveni piecus ASV dolārus vērto "Zelta avenes" figūriņu sliktākajām filmām pasniedz kopš 1981. gada. Pirmās "Zelta avenes" 1980. gada sliktākajām filmām tika pasniegtas balvas dibinātāja publicista Džona Vilsona nama dzīvojamajā istabā. Ceremonijā klāt bijuši vien trīs cilvēki. Tradīcija šajos gados vērsusies plašumā. Pēdējos gados par "Zelta avenes" filmām balso aptuveni 650 žurnālisti no 45 ASV štatiem un 19 citām valstīm, bet par nominantiem un balvas saņēmējiem ziņo lielākie mediji – BBC, CNN un citi.

Vairumā gadījumu paši nominanti un "uzvarētāji" uz ceremoniju neierodas. Tomēr daži, ar humora izjūtu un drosmi apveltītie nāk to saņemt. 2005. gadā saņemt "Zelta aveni" uz skatuves kāpa aktrise Halle Berija par darbu filmā "Catwoman" ("Kaķsieviete"), otrā rokā turot 2002. gadā saņemto "Oskara" balvu.

Savukārt Sandra Buloka 2010. gadā ieradās pēc "Zelta avenes" un visiem izdalīja "aveņotās" filmas "All About Steve" DVD, jāpiebilst, ka dienu vēlāk viņa saņēma "Oskara" balvu kā labākā aktrise galvenajā lomā par filmu "The Blind Side" . Tāpat balvu savulaik nekautrējoties ir saņēmuši komiķis Toms Grīns, aktieri Bens Afleks, Deivids Eigenbergs un citi.

Šogad pirmo reizi "Zelta avene" nominētas nevis piecas, bet sešas filmas, jo 2016. gadā, kā vēsta apbalvojuma žūrijas pārstāvji, bijusi "sliktu filmu pārbagātība".

Filmām "Batman v Superman: Dawn of Justice" un "Zoolander 2" katrai piešķirtas nominācijas astoņās kategorijās, savukārt "Dirty Grandpa", "Gods of Egypt", "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" un "Independence Day: Resurgence" katra saņēmusi piecas. Tādējādi Deneša Desuza darbs par Hilarijas Klintones politiku šogad kļuvis par visvairāk noglaimojošajam apbalvojumam nominēto dokumentālo filmu "Zelta avenes" vēsturē.