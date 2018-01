10. janvārī nofilmēti pirmie kadri režisora Jura Kursieša jaunajai spēlfilmai "Oļegs / Oleg", kas ar Nacionālā Kino centra (NKC) atbalstu un starptautisku radošo komandu top studijā "Tasse Film" kā Latvijas, Lietuvas un Beļģijas kopražojums, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Filma stāsta par krievu izcelsmes Latvijas nepilsoni, pēc profesijas miesnieku, kurš devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Pavisam drīz galvenais varonis nokļūst bezcerīgā situācijā, jo viņa dzīvi sāk kontrolēt poļu noziedznieku banda. Psiholoģiskā spriedze spiež galveno varoni pieņemt lēmumu par bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. Neskatoties uz spēcīgo sociālo fonu, spēlfilmas "Oļegs / Oleg" pamatā ir patiesos notikumos balstīts cilvēcīgs stāsts par jauna vīrieša cerībām un sapņiem veidot sev labāku dzīvi.

Galveno lomu filmā atveidos jaunais Lietuvas aktierskolas talants Valentīns Novopoļskis, otrā plāna lomās – jau starptautisku atzinību ieguvuši poļu aktieri Dāvids Ogrodņiks (Dawid Ogrodnik), Anna Pročņaka (Anna Próchniak) un Ādams Šiškovskis (Adam Szyszkowski).

Viens no filmas aktieriem – Dāvids Ogrodņiks – nesen atveidojis vienu no galvenajām lomām ar ASV Kinoakadēmijas "Oskaru" apbalvotajā Pāvela Pavļikovska filmā "Ida" (2013), savukārt Anna Pročņaka ir viena no galveno lomu tēlotājām Annas Fonteinas vēsturiskajā drāmā "Nevainīgās / Les innocentes" (2016), kas tika nominēta Francijas nacionālajai kino balvai "Cēzars". Filmā piedalīsies arī Guna Zariņa, Edgars Samītis un citi Latvijā pazīstami aktieri.

Režisors Juris Kursietis spēlfilmā "Oļegs / Oleg" turpina sadarbību ar poļu operatoru Bogumilu Godfrejovu; viņu pirmais kopdarbs bija Kursieša pirmā pilnmetrāžas spēlfilma "Modris" (2014), kas saņēma Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" kā labākā debija, bet starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Toronto kinofestivāla oficiālajā izlasē (Kanāda) un Sansebastianas kinofestivālā (Spānija), kur Juris Kursietis guva žūrijas atzinību kā labākais jaunais režisors.

Filmas "Oļegs / Oleg" māksliniece ir Laura Dišlere, kura iepriekš veidojusi vidi Staņislava Tokalova spēlfilmai "Tas ko viņi neredz"(2017) un studijas "Tasse Film" kopražojumiem "Vīruss" (Grieķija, režisors Angelos Frantzis) un "Outside" (Čehija, režisors Mihals Hogenauers). Montāžas režisors ir Matiass Veress, kurš strādājis filmā "Mr. Nobody" (2009) ar Džaredu Leto galvenajā lomā.

Filma "Oļegs / Oleg" top ar NKC finansiālu atbalstu, turklāt 2017. gada decembrī projekts saņēma līdzfinansējumu Beļģijas filmu fondā "The Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel", kur projekti līdzfinansējumam tiek iesniegti no visas pasaules valstīm.

15 starptautisku projektu konkurencē filma "Oļegs / Oleg" tika izvēlēta kā viens no diviem projektiem finansējuma piešķiršanai.

Filma "Oļegs / Oleg" ir studijas "Tasse Film" ceturtā pilnmetrāžas spēlfilma, darbus vada producentes Aija Bērziņa un Alise Ģelze. Projekta kopproducenti Beļģijā ir "Iota Productions" un producente Izabella Trika (Isabelle Truc), Lietuvā – "In Script" un producents Lukas Trimonis. Studijas "Tasse Film" pirmā spēlfilma bija Renāra Vimbas "Es esmu šeit" (2016), kas pēc pasaules pirmizrādes prestižajā Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā saņēma kategorijas "Generation 14Plus" galveno balvu, "Kristāla lāci". Studijas otrā spēlfilma, Jāņa Norda "Ar putām uz lūpām" Latvijas pirmizrādi piedzīvoja 2017. gada novembrī, bet Madaras Dišleres filma "Paradīze '89" (NKC programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei) pie skatītājiem nonāks šāgada februārī.