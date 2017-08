Augusta sākumā otrā un noslēdzošā posma filmēšana sākusies režisora Jevgeņija Paškēviča spēlfilmai "Ko zina Klusā Gerda", kas top filmu studijā "Nida Filma" un tiek veidota ar Nacionālā Kino centra (NKC) un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Kā portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa, filmas "Ko zina Klusā Gerda" uzņemšana tika uzsākta pagājušā gada septembrī, otrais filmēšanas posms plānots no 7. augusta līdz 22. augustam Rīgā, Talsos, Tukuma pusē, Dundagā un Iecavā.

Spēlfilma "Ko zina klusā Gerda" ir psiholoģiska komēdija, burleska, kuras darbība risinās mūsdienās, baltvāciešu Fītinghofu ģimenei piederošā īpašumā – muižā, kas atrodas klusā Latvijas lauku nostūrī. Lai iegūtu papildu līdzekļus īpašuma restaurācijai, Fītinghofu ģimene muižas mājā izveidojusi īpašu pansiju, kur iespēju robežās valda pagājušā gadsimta 30. gadu materiālā pasaule un noskaņa, tur nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos telefonus, internetu. Viss mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, tostarp vēlme komunicēt ar citiem – viena no pansijas devīzēm ir: "Ja iespējams, ciet klusu!". Pansijas viesi ir spilgtu raksturu cilvēki no dažādām valstīm, kas ieradušies šai nomaļajā vietā, lai izbēgtu no 21. gadsimta informatīvā un tehnoloģiskā spiediena. Trīs nedēļu ilgais karstuma vilnis ir novedis daudzus līdz vājprāta robežai, situācija ir tik nāvīgi nopietna un vienlaikus juceklīga, ka kļūst par savu pretmetu – komēdiju.

Filmas tapšanā iesaistīta starptautiska kinoprofesionāļu komanda. Filmas režisors, scenārists un producents ir Jevgeņijs Paškēvičs, operators – Andrejs Rudzāts, radošajā grupā ietilpst arī mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīmu māksliniece Keita, grima māksliniece Ilze Trumpe, izpildproducente Ilze Krūmiņliepa.

Lomām izvēlēts spilgts aktieru ansamblis – Krievijas zvaigzne Leonīds Jarmoļņiks (barons fon Fītinghofs), Lietuvas talanti Severija Janašauskaite (baronese Emma), Leonards Pobedonoscevs (Freds), Arvīds Dapšis (biznesmenis), populārās igauņu aktrises Merle Palmiste (Stefānija), jaunā un talantīgā Kērta Tammjarve (Frīda), kā arī populāri latviešu aktieri – Gundars Āboliņš (mācītājs Hektors), Inese Pudža (Marija), Gatis Gāga (Pēteris), Aigars Apinis (Andrejs). Kā uzsver NKC pārstāve, šāds aktieru ansamblis nodrošinās filmai plašu rezonansi gan Baltijā, gan ārpus tās. Tiesības uz filmas izplatīšanu visā pasaulē jau scenārija stadijā ir iegādājusies franču kompānija "Wide", kas garantē plašu publicitāti un skatītāju loku visā pasaulē.

Režisoram Jevgēņijam Paškēvičam (1948) šī ir trešā pilnmetrāžas spēlfilma. Īpašu kino cienītāju un profesionāļu novērtējumu saņēma viņa iepriekšējā filma – "Golfa straume zem ledus kalna" (2012), kuras kontā ir piecas Nacionālā filmu festivāla "Lielais Kristaps" balvas, tai skaitā kā labākajai spēlfilmai; filmas starptautiskā pirmizrāde notika Maskavas starptautiskajā kinofestivālā, savukārt Pēterburgas starptautiskajā "Festivālu festivālā" filmai tika piešķirts "Bronzas grifs" par labāko eksperimentālo filmu. 2012. gadā "Golfa straume zem leduskalna" tika izvirzīta kā Latvijas pieteikums ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvai kategorijā "Labākā ārzemju filma".