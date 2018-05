No 21. līdz 27. maijam Kaņepes Kultūras centrā notiks "Franču dokumentālā kino dienas", kuru ietvaros bez maksas būs iespēja noskatīties astoņas īpaši atlasītas Francijas dokumentālās filmas, kas visas pēta individualitāti un cilvēcību mūsdienu globalizētajā, racionalizētajā un industrializētajā pasaulē, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Visas "Franču dokumentālo kino dienas" filmas ir atlasījis Miks Valers. Pērnā gada decembrī tieši viņš veidoja "Zviedru kino dienu" programmu, kas tapa sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un guva lielu skatītāju atsaucību. "Lai gan varētu šķist, ka šo filmu tēmas ir ļoti dažādas, tās visas caur dažādām prizmām analizē mūsdienu sabiedrību un cilvēcības vietu tajā," stāsta Miks Valers.

"Skatītājiem būs iespēja iepazīt permakultūru kā ilgtspējīgas saimniekošanas un dzīvesveida risinājumu. Sekot līdzi vienam gadam imigrantu bērnu skolas dzīvē viņu jaunajā mītnes valstī. Ielūkoties 60. gadu Parīzes priekšpilsētu saltajā realitātē un mūsdienu Parīzes bezpajumtnieku ikdienas dzīvē; uzzināt par kinolenšu restaurācijas procesu un analizēt analogā kino norietu digitālajā laikmetā; gūt ļoti intīmu ieskatu Gruzijas bēru rituālos un gruzīnu attiecībās ar nāvi un mirušajiem. Tāpat skatītāji varēs pārdomāt dažādas svēto rakstu interpretācijas un to ietekmi uz indivīdu un sabiedrību kopumā, kā arī vērot, kā vectēvs nodod savas dārzniecības zināšanas mazdēlam, kas pieder ātrās ēdināšanas paaudzei."

"Franču dokumentālā kino dienas" ir tapušas sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā. Visi filmu seansi skatītājiem būs pieejami bez maksas.

Programma:

Pirmdien, 21. maijā, pulksten 19.00: "The Future of Memory"';

Otrdien, 22. maijā, pulksten 19.00: dubultseanss "Love Exists" un "At the Edge of the World";

Trešdien, 23. maijā, pulksten 19.00: "School of Babel";

Ceturtdien, 24. maijā, pulksten 19.00: "The Awakening of Permaculture";

Piektdien, 25. maijā, pulksten 19.00: "My Grandpa's Garden";

Sestdien, 26. maijā, pulksten 19.00: "Tell My Friends I Died";

Svētdien, 27. maijā, pulksten 19.00: "The Words or Death".