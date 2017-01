Kannu kinofestivāla žūriju šogad vadīs spāņu režisors Pedro Almodovars, otrdien, 31. janvārī, paziņojuši festivāla organizatori.

67 gadus vecais Almodovars sacīja, ka jūtas pateicīgs un pagodināts pa šo iespēju.

Festivāla organizatori norādīja, ka Almodovara darbi jau iemantojuši nezūdošu vietu filmu vēsture.

Almodovars, kura pazīstamāko filmu vidū ir "Women on the Verge of a Nervous Breakdown", "Tie Me Up! Tie Me Down!", "All About My Mother", "Talk to Her" un citas, savas karjeras laikā saņēmis virkni starptautisku apbalvojumu, bet ne reizes nav ieguvis Kannu kinofestivāla galveno balvu – "Zelta palmas zaru".