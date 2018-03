Jura Podnieka studijā tapis režisora Kārļa Lesiņa dokumentālais detektīvs "Apgāztā mēness zīmē", kura centrā ir Latvijas musulmaņu kopiena. Filmas pirmizrāde notiks 10. aprīlī kinoteātrī "Splendid Palace", portālu "Delfi" informē Jura Podnieka studijas pārstāve Marta Kontiņa

Filmas tapšanas laikā pieci ar vietējo kopienu saistīti cilvēki no Latvijas devās uz Sīriju, lai karotu "Islāma valsts jeb "Daesh" rindās. Filmas autori pēta, kā tas iespējams, ka tik mazā valstī kā Latvija, šie cilvēki radikalizējušies, un kāpēc neviens to laikus nav pamanījis.

Latvijas musulmaņu kopiena nonāk sabiedrības uzmanības centrā, kad tās reliģiskais līderis Imāms Imrāns Oļegs Petrovs pēkšņi pazūd un viņa pienākumus sāk pildīt ekscentriķis Ahmeds Roberts Klimovičs un biklais Hamza Jānis Luciņš. Latviešu musulmaņi iesākumā cenšas attaisnot Petrova pazušanu ar viņa finansiālajiem apstākļiem un nespēju atrast pietiekami labi apmaksātu darba vietu, lai nodrošinātu savu ģimeni. Tomēr, kad atklājas, ka viņš ir devies karot islāma fundamentālistu organizācijas "Daesh" rindās, Rīgas musulmaņi spiesti atklāt pretrunas, kas ir izraisījušas jau piektā latvieša došanos karot svešā karā Tuvajos Austrumos. Vai kopienas spēkos būtu novērst iespēju šiem cilvēkiem savervēt jaunus sekotājus? Tikmēr Drošības policija paziņo par pirmā latvieša, kurš devies karot pie "Daesh", apcietināšanu.

"Kad pirms trīs gadiem mēs uzsākām darbu, mūsu mērķis bija izveidot stāstu par Latvijas musulmaņu kopienu un indivīdiem, kuri konvertējās islāmā. Tas nebija jauns fenomens mūsu valstī, bet tas sakrita ar periodu, kad strauji pieauga grupējuma "Islāma valsts" jeb "Daesh" ietekme un propaganda Sīrijas konfliktā. Neviens no filmēšanas komandas nevarēja paredzēt, ka kāds no Latvijas musulmaņiem pievienosies šim radikālajam grupējumam, taču iepazītā kopiena veicināja nelāgu priekšnojautu, ka tomēr agrāk vai vēlāk kāds arī no mūsu valsts to izdarīs. Tā bija ļoti noslēgta, tās pārstāvji dažādi un ar pretējiem viedokļiem, bet tās neformālie līderi skolojušies konservatīvākajās Saūda Arābijas universitātēs. Diemžēl mūsu bažas piepildījās. No Latvijas uz Sīriju devās pieci cilvēki, viņi visi bija saistīti ar vietējo kopienu, lai gan katrs no viņiem radikalizējās atšķirīgos apstākļos. Mūsu filmā mēs cenšamies izsekot gan šiem cilvēkiem, gan iemesliem, kas vietējai musulmaņu kopienai liedza atzīt šo faktu," par tapšanas procesu stāsta filmas režisors Kārlis Lesiņš.

Filmas režisors – Kārlis Lesiņš, scenārija autors – Matīss Gricmanis, operatori – Mārtiņš Jurevics, Gatis Grinbergs un Jānis Indriks, komponists – Edvards Broders, montāžas režisors – Oskars Morozs, skaņu režisors – Jevgenijs Svjatovs, izpildproducente – Lelde Prūse, producente – Antra Cilinska.

Filmas tapšanu atbalstījis Nacionālais Kino centrs un Valsts Kultūrkapitāla fonds.