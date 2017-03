'Kino Bize' būs dubultseanss 'Vakars ar Džārmušu'

Sestdienas, 18. marta vakarā no plkst. 20.00 kinoteātrī "Kino Bize" norisināsies dubultseanss, kurā tiks demonstrētas divas jaunākās režisora Džima Džārmuša filmas – pēdējo seansu uz kinoteātra "Kino Bize" ekrāna piedzīvos kinodarbs "Gimme Danger", kas tiek dēvēts par mīlestības vēstuli vienai no visu laiku lieliskākajām rokgrupām The Stooges un tās līderim Igijam Popam. Tai sekos Džārmuša jaunākais kinodarbs "Patersons", ar kuru režisors ir pierādījis, ka ikdienas rutīniskās gaitas ir dzejas rindu vērtas.