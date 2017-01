'Kino Bize' būs skatāma Roterdamas kinofestivāla pirmizrāžu programma

Foto: Kadrs no filmas "Kāzas" ("Noces", 2016)

Šomēnes, no 27. līdz 29. janvārim apmeklējot kinoteātri " Kino Bize ", būs iespēja pievienoties tūkstošiem citu skatītāju Roterdamas Starptautiskā kinofestivāla pirmizrāžu programmas baudīšanā, pavēstīja kinoteātra pārstāvis Māris Prombergs.

Janvāra mēneša nogalē Rīgā, Elizabetes ielā 37, "Kino Bize" notiks "IFFR Live" seansi – sešu filmu Latvijas pirmizrāžu programma, kas 46. Roterdamas Starptautiskā kinofestivāla laikā vienlaicīgi norisinās kinoteātros visā Eiropā un šogad arī citos pasaules reģionos. "IFFR Live" pogrammas ietvaros no 27. līdz 29. janvārim notiks lielākie filmu festivāla seansi pasaulē, straumējot filmas tieši no Roterdamas, Nīderlandes. No šodienas ierobežotā skaitā pieejamas ieejas kartes uz visiem filmu seansiem.

Foto: Kadrs no filmas "Meistars" ("Mesteren", 2017)

"IFFR Live" programmā piedalās vairāk nekā 45 kinoteātri – no Nīderlandes līdz Sarājevai, no Singapūras līdz Rīgai kinoteātrī "Kino Bize". Attālumi tiek pārvarēti arī ar sociālo mediju palīdzību, savukārt ar mikroblogošanas vietnes "Twitter" tēmturi "#livecinema" kinoteātra "Kino Bize" skatītāji pēc filmām tiešraidē varēs piedalīties diskusijās ar Roterdamas kinozālē uz skatuves uzaicinātajiem filmu veidotājiem un aktieriem, kā arī izbaudīt muzikālus priekšnesumus un citas tiešraides piedāvātās iespējas.

Roterdamas Starptautiskais filmu festivāls ir viens no nozīmīgākajiem pasaules mēroga notikumiem kino jomā un spēj mūsdienīgos veidos piedāvāt unikālu filmu programmu, kas pārsvarā neparādās citos lielajos kinofestivālos Berlīnē, Kannās un Venēcijā. Festivāls janvāra beigās norisināsies jau 46. gadu.

Foto: Kadrs no filmas "Misters Visums" ("Mister Universo", 2016)

No šodienas ierobežotā skaitā ir pieejamas ieejas kartes uz visiem "IFFR Live: seansiem. Ieejas kartes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties portālā "Bezrindas".

Filmas tiešraidē no Roterdamas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.

Piektdien, 27. janvārī, izrādīs Ticas Kovi un Rainera Frimmela pagājušā gada filmu "Misters Visums" ("Mister Universo"), kā arī Alises Lou "Priekšlaicīgā atriebība" ("Prevenge", 2016).

Foto: Kadrs no filmas "Priekšlaicīgā atriebība" ("Prevenge", 2016)

Sestdien, 28. janvārī, skatītājiem tiks piedāvāta dāņu režisores Šarlotes Sēlingas jaunākā kinolente "Meistars" ("Mesteren") un beļģu režisores Finas Trohas "Mājas" ("Home", 2016).

Foto: Kadrs no filmas "Milzis" ("The Giant", 2016)

Savukārt svētdien, 29. janvārī, izrādīs beļģa Stefana Strekera 2016. gada drāmu "Kāzas" ("Noces") un zviedra Johanesa Naiholma fantāzijas drāmu "Milzis" ("The Giant", 2016).