'Kino Bize' sezonu atklās ar filmu 'Tabu' un 'Caspervek Trio' performanci

Dokudrāma "Tabu" ("Tabu: A Story of the South Seas") ir vācu kino klasiķa Frīdriha Vilhelma Mūrnava 1931. gadā uzņemtā mēmā filma, kuras scenārijs tika rakstīts kopā ar slaveno dokumentālā kino režisoru Robertu Flaertiju. Šī ir pēdējā Mūrnava filma, jo nedēļu pirms tās pirmizrādes režisors mira slimnīcā pēc negadījuma autoavārijā.

Filmas notikumi risinās ap diviem mīlniekeim uz salas Bora Bora Okeānijā. Viņu attiecības pēkšņi apdraud ciema kareivis, kurš meiteni pasludina par neaizskaramu, tāpēc mīlnieki ir spiesti bēgt uz citu salu, kurā vairs neievēro tradicionālās iezemiešu paražas un dominē kolonizatoru rietumnieciskais dzīvesveids. Kamēr pāris cenšas pierast pie citādākās vides, parādiem un apmaksāta darba, vecais kareivis turpina dzīt viņiem pēdas un apdraudēt mīlnieku turpmāko kopdzīvi.

Foto: Publicitātes foto

Tā kā Flaertijam bija pieredze, dzīvojot un strādājot Okeānijas reģionā, Mūrnavs izteica vēlmi sadarboties jaunās filmas uzņemšanā. Filmas stāsts tika balstīts uz kādu leģendu, ko Flaertijs bija dzirdējis iepriekšējās filmas uzņemšanas laikā. Kad "Tabu" finansēšanas plāns izgāzās, Mūrnavs nolēma to finansēt no personīgiem līdzekļiem. Atsakoties no sākotnējiem Holivudas speciālistiem, filmas veidotāju komandā palika tikai trīs profesionāļi – Mūrnavs, Flaertijs un operators Floids Krosbijs, kas vēlāk saņēma Oskaru par teicamu operatora darbu šajā filmā. Pārējie iesaistītie bija apmācīti vietējie iedzīvotāji. Filmas scenārijs tika pārrakstīts, kas radīja nesaskaņas autoru vidū, jo Flaertijs to uzskatīja par pārāk klišejisku un rietumnieciskotu. Visbeidzot Flaertijs režisēja tikai filmas sākotnējo filmas epizodi. Filmas, kas iemantojusi nozīmīgu vietu kino vēstures lappusēs, pirmizrāde norisinājās 1931. gada 18. maijā Ņujorkā.

Foto: Publicitātes foto

Grupa "Caspervek Trio" ir radījusi oriģinālmūziku Mūrnava mēmās dokudrāmas "Tabu" pavadījumam, kas būs klātienē būs baudāms 2. augustā no pulksten 19.00 kinoteātrī "Kino Bize" (Elizabetes 37, Rīga). "Caspervek Trio" savas muzikāli radošās gaitas uzsāka 2013. gadā Spānijā, kad divi no grupas dalībniekiem – spāņi Blass Kastaņers (perkusijas) un Braiss Gonzaless (klavieres, ģitāra, elektronika) – apvienojās, kopīgi veidojot dzīvo skaņu ierakstu F.V. Mūrnava šausmu klasikai "Nosferatu". Pēc viņu pirmās uzstāšanās grupai pievienojās latvietis Eduards Vecbaštiks (vijole).

Foto: Publiciātets foto

Kopš trio apvienošanās grupa sāka eksperimentēt ar 20. gadu filmām, spēlējot dzīvo pavadījumu vecām mēmā kino klasikām. Vēloties augt savā izpildījumā, trio turpināja attīstīties, veidojot nu jau paši savus audiovizuālos projektus. Grupa "Caspervek Trio" savā darbībā uzsver arī izglītojošo vērtību. Sadarbojoties ar filmu festivāliem, dažādām izglītības iestādēm un muzejiem, muzicējot mākslinieki iepazīstina jauno paaudzi ar klasiskā kino mantojumu.

