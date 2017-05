Foto: Kadrs no filmas "Nostalģija"

Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejā festivāla "Rīgas Fotomēnesis 2017" programmā 17. un 31. maijā notiks divi seansi, kuros tiks izrādītas fotogrāfu izvēlētas filmas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Pirmais seanss norisināsies 17. maijā plkst. 18.00, un tajā būs iespējams noskatīties filmu "Dzīvnieki un posteņa priekšnieks" ("Animals with The Tollkeeper"), režisors Maikls di Džakomo (Michael di Jiacomo), 1998, ASV. Filmu izrādīšanai izvēlējies fotogrāfs Andrejs Grants, pirms seansa fotogrāfs to prezentēs skatītājiem.

Grants par filmu saka: "Filma kā ceļojums, kuram nav mērķa, un tas, kas notiek pa ceļam, atklājas neuzbāzīgi, smalki, baisi, kā pasaka vai kā piemirsts sapnis. Filmai ir īpašs liktenis – tā ir tobrīd 28 gadus jauna režisora pirmā, un ilgu laiku vienīgā, pilnmetrāžas filma, kas uzreiz pēc iznākšanas gūst atzinību vairākās prestižās kinoskatēs un tad pazūd no skatuves uz desmit gadiem, lai atgrieztos gandrīz no nebūtības jau kā vairāku nopietnu kinospeciālistu atcerēta, restaurēta un godināta."

Otrais seanss notiks 31. maijā plkst. 18.00, un tajā māksliniece Ieva Balode izrādīs divas filmas to oriģinālajos – analogajos – 16 mm formātos: būs skatāma Holisa Framptona (Hollis Frampton) 1971. gadā veidotā filma "Nostalģija" ("Nostalgia"), kā arī mūsdienu autora Pītera Čerkaskija (Peter Tscherkassky) 1999. gada filma "Kosmoss" ("Outer Space").

Seansu Ieva Balode piesaka šādi: "Kino ir attēls. Tā ir valoda, kādā spēj sarunāties cilvēks. Bieži vien šī valoda ir tik pašpietiekama, ka vārdi tajā ir lieki. Cilvēks ar attēliem saskaras ik dienu virknē sociālo tīklu, televīzijā vai gaidot tramvaju pieturā, taču kādas ir mūsu attiecības ar šiem attēliem? Bieži vien mēs tos lasām pavirši vai arī kontekstuāli, lielākoties šiem attēliem ir kāds utilitārs vēstījums, kam nav nepieciešama piepūle vai daudzslāņaina apcere, lai to nolasītu. Eksperimentālais kino ir tāds kino, kas veido īpašas attiecības ar skatītāju un attēlu, liekot skatītājam nonākt daudz dziļākās un personiskākās attiecībās kā ar projicēto attēlu, tā sevi pašu. Iespējams, ka vienīgais konteksts, kādu varētu piedēvēt šādam kino, ir sapņu un zemapziņas pasaule, kuru ļoti apzināti lieto mūsdienu eksperimentālā kino veidotāji."

Pirms filmas – tikšanās ar fotogrāfi un komentārs par abiem darbiem.

Filmu seansi notiek LKA Rīgas Kino muzejā, Peitavas ielā 10, ieeja no Mazās Peitavas ielas. Ieejas maksa: 1,40 eiro.

Filmas tiks izrādītas oriģinālvalodā.