No trešdienas, 1. novembra, apmeklētājiem būs atvērta LKA Rīgas Kino muzeja izstāde "Aizekrānija", kas aicina nonākt ekrāna otrā pusē, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Apmeklētāji varēs ieskatīties kino uzņemšanas procesā, pavērot, ar kādām kamerām filmēja dažādos vēsturiskos periodos, ar kādiem projektoriem filmas izrāda, kā kino tehnoloģijas ir mainījušās laika gaitā, kādas profesijas iesaistītas filmu veidošanā. Visu šo pasauli varēs iepazīt caur pieturas punktiem kino attīstības vēsturē Latvijā. Šeit tikai dažus mēnešus pēc pirmās kino izrādes pasaulē jau tika rādītas filmas, 1920. gados uzņēmīgi cilvēki bija gatavi uzsākt kino veidošanu, 1930. gados radīja paši savu skaņu ierakstu aparatūru un vairākas desmitgades darbojās strukturētā kino ražošanas sistēmā ar vairākiem simtiem profesionālu kolēģu.

"Aizekrānija" stāsta par procesu – to, ko nemanām, skatoties ekrānā. Izstādē īpaši tiks izcelta animācija – būs iespējams iepazīties ar dažādiem animācijas veidiem un to, kā top animācijas filmas, kādas profesijas ir iesaistītas animācijas tapšanā, kā arī apskatīt piemērus no leļļu animācijas un zīmētās animācijas. Šī sadaļa būs īpaši piemērota arī ģimenēm ar bērniem.

Tāpat izstādē būs iespējams uzzināt par spēlfilmu veidošanas procesu caur videointervijām ar kino profesionāļiem, piemēram, Dāvi Sīmani, Lieni Bāliņu, Robertu Vinovski, Jāni Putniņu, Miku Zvirbuli, Lailu Pakalniņu, kuru stāstītais palīdzēs iepazīties ar tādām profesijām kā režisors, producents, scenārists, montāžas režisors, komponists, skaņu režisors, operators un mākslinieks.

Īpašs uzsvars tiks likts uz kino tehnoloģijām: "Aizekrānijā" būs apskatāms 16mm projektors, 16mm montāžas galds, tiks izrādītas dažādas kinokameras: gan 35mm kino kameras, gan 16mm un 8mm kino kameras, kā arī videokameras. Īpaša vieta izstādē būs atvēlēta pasaulslavenajam Rīgā dzimušajam kino režisoram Sergejam Eizenšteinam.

Izstādes kuratore: Zane Balčus, māksliniece: Dace Džeriņa.

LKA Rīgas Kino muzejs atrodas Vecrīgā, Peitavas ielā 10 (ieeja no Mazās Peitavas ielas).