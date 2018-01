Melnās komēdijas "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas Misūri štatā") aktieri svētdien, 21. janvārī, Kinoaktieru ģildes balvu ceremonijā Losandželosā saņēma trīs godalgas.

Frensisa Makdormanda saņēma labākās aktrises balvu, Sems Rokvels – labākā otrā plāna aktiera balvu, turklāt filmas aktieru ansamblis saņēma arī labākā ansambļa godalgu, kas ir visprestižākais Kinoaktieru ģildes apbalvojums.

Makdormanda filmā atveido māti, kas cenšas atriebt savas meitas izvarošanu un slepkavību, bet Rokels – policistu.

Kinolente, kas jau guvusi panākumus "Zelta globusu" ceremonijā, tiek uzskatīta par vienu no galvenajām favorītēm uz "Oskariem" līdzās filmai "The Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas sestdien Producentu ģildes godalgu ceremonijā saņēma labākās filmas balvu.

Par Vinstona Čērčila lomas atveidojumu filmā "Darkest Hour" ("Tumšākā stunda") labākā aktiera godalgu svētdien saņēma Gērijs Oldmens. Par daiļslidotājas Tonijas Hārdingas mātes lomu filmā "I, Tonya" ("Es, Tonija") labākās otrā plāna aktrises godalgu saņēma Elisona Dženija.