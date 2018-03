LKA Rīgas Kino muzeja un kinoteātra " Splendid Palace " rīkotais kinolektorijs "Tas, ko tu nedrīksti nezināt" savā noslēdzošajā seansā trešdien, 21. martā, kinoteātra "Splendid Palace" lielajā zālē apskatīs radošo neprātu latviešu īsfilmās, pievēršoties filmām, kas tapušas pilnīgi neparastos apstākļos laika posmā no 1989. līdz 2001. gadam, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Seansu papildinās filmu veidotāju klātbūtne un kino režisora, teorētiķa Jāņa Putniņa komentāri.

Seansā tiks izrādītas šādas filmas: "Homo Rullis", rež. Dainis Kļava, 1989, 5', ''The Only Way", rež. Viesturs Graždanovičs, 1990, 5', ''XXX'', rež. Askolds Saulītis, 1989, 7', "Ceļojums uz Tukumu", rež. Andrejs Ēķis, 1992, 40', "Sviests", rež. Roberts Vinovskis, Arno Kundziņš, 2001, 28'. Šīs filmas raksturo neprātīgs saturs un vēl neprātīgi tapšanas apstākļi, iezīmējot periodu, kurā kino Latvijā tapa citādākos apstākļos – ārpus institucionāla finansiāla atbalsta shēmām. Liela daļa šo filmu reti tiek izrādītas publiski, tāpēc iespēja tās redzēt uz lielā ekrāna ir īpašs notikums.

Filmu programma pārskatāmā veidā iezīmē tā perioda (1989.-2001.) radošo drosmi un neprātu, sniedzot hronoloģisku ieskatu dažās filmās, kas jau ir kļuvušas par kulta darbiem. Kā, piemēram, "Ceļojums uz Tukumu". Ņemot vērā to, ka filmas tapa par ļoti ierobežotiem līdzekļiem un ne vienmēr tika glabātas adekvātos, filmām piemērotos apstākļos. Tādēļ skatītājiem lūdzam būt gataviem, ka dažām filmām attēla un skaņas kvalitāte ir jāuztver kā laikmeta liecība.

2018. gada kinolektorija tēma ir reibinošais neprāts, un lektorijā tika izrādītas filmas, kas to apskata gan formā, gan saturā. Neprāta valdzinājums kino ir labi saprotams: tas ļauj kino veidotājiem ne tikai runāt par nopietnām un sarežģītām tēmām, bet arī veicināt diskusiju par sabiedrības attieksmi pret garīgajiem traucējumiem, kā arī dod iespēju pašiem kļūt neprātīgākiem aiz kameras, veidojot drosmīgus un neprātīgus darbus.

