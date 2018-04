Latvijas kinoizplatītāji apkopojuši 2018. gada pirmo trīs mēnešu statistiku par filmu apmeklējumu kinoteātros – no piecām visvairāk apmeklētajām filmām trīs ir Latvijas autoru darbi, un nacionālā kino īpatsvars skatītāju uzmanības fokusā ir četrkāršojies, salīdzinot ar vidējiem skaitļiem iepriekšējos gados, portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Kristīne Matīsa.

"Tas ir īpašs notikums Latvijas kino izrādīšanas vēsturē – šāgada pirmā ceturkšņa skatītāko filmu topā ir iekļuvušas trīs pašmāju filmas, "Nameja gredzens", "Kriminālās ekselences fonds" un "Paradīze '89". Kopumā, pieskaitot arī Simtgades programmas dokumentālo filmu "Turpinājums", vietējo filmu apmeklējums šobrīd ir 28% no visa tirgus," atzīst Ilze Roķe, "Forum Cinemas" Filmu izplatīšanas nodaļas vadītāja.

Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra Latvijas kinoteātros visvairāk skatītāju jau apmeklējuši režisora Aigara Graubas un producenta Andreja Ēķa spēlfilmu "Nameja gredzens" – pirmizrāde 17. janvārī, 79 216 skatītāji, topa otrajā vietā ir režisora Oskara Rupenheita spēlfilma "Kriminālās ekselences fonds" – pirmizrāde 2. februārī, 66 341 skatītāji, ceturtajā vietā – Madaras Dišleres spēlfilma "Paradīze '89" no Nacionālā Kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" – pirmizrāde 22. februārī, 49 444 skatītāji.

Piecu šogad apmeklētāko filmu topā trešo vietu ieņem kompānijas "Universal Pictures" romantiskā drāma "Brīvība piecdesmit nokrāsās / Fifty Shades Freed" (kinoteātros no 7. februāra, 56 997 skatītāji), bet piekto – piedzīvojumu komēdija "Džumandži: Laipni lūgti džungļos / Jumanji: Welcome to the Jungle" (kinoteātros no 2017. gada 22. decembra, 43 000 skatītāji)

Kā skaidro Matīsa, kinoteātru apmeklējuma statistikā svarīgs rādītājs ir tā sauktā "tirgus daļa", kādu ieņem nacionālais kino katrā valstī, – t.i., cik procenti skatītāju no kopējā kinoteātru apmeklētāju skaita skatījušies tieši pašmāju filmas. Latvijā pēdējo piecu gadu laikā tirgus daļas rādītājs nav pārsniedzis 7,84% – tas ir līdz šim augstākais rezultāts no 2017. gada, kad skatītāju interesi par nacionālo kino jau pamazām sāka sildīt pirmās Simtgades filmas. Tātad šābrīža 28% ir ievērojams kāpums, un var prognozēt, ka nākamās Simtgades filmas neļaus atslābt skatītāju interesei par Latvijas kino.

Matīsa arī atgādina, ka jau 2017. gada kinoteātru statistikas apkopojumā pirmoreiz pēdējo gadu laikā Latvijas filma bija iekarojusi otro vietu visvairāk apmeklēto filmu topā – tā bija režisora Vara Braslas spēlfilma "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru" – pirmā filma Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Jau tuvākajā laikā kinoteātru repertuārā nonāks vēl vairākas Latvijas filmas, un to skatītāju skaitam ir visas iespējas pārspēt vēl kādus rekordus. Programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei tuvākās pirmizrādes plānotas Ināras Kolmanes spēlfilmai "Bille" (20. aprīlī), Kristīnes Želves dokumentālajai spēlfilmai "Mērijas ceļojums" (2. maijā) un brāļu Ābeļu populārzinātniskajai filmai "Baltu ciltis" (16. maijā); vēl aprīlī pirmizrādi piedzīvo arī Dāvja Sīmaņa dokumentālā filma "Mūris", Lindas Oltes dokumentālā filma "Nora", Vides Filmu studijas kopražojums "Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule", arī 4. maija Latvijas filmu maratona programmā plānotas vairākas pirmizrādes.