Latvijas kinoteātros no 11. augusta sāks rādīt biogrāfisku drāmu "Stikla pils" ("The Glass Castle") – aizkustinošu stāstu par ģimeni, kas dzīvo ārpus ierastajiem rāmjiem, un beznosacījuma mīlestību pāri visam.

Stāsts vēsta par ģimeni, kurā Dženeta Volsa uzaug kopā ar brāli un abām māsām. Vecāku ekscentriskais dzīvesveids un atteikšanās no vispārpieņemtajiem rāmjiem rada apstākļus, kuros ģimenei nākas nemitīgi mainīt dzīvesvietu un bēguļot no FIB. Dženetas māte ir māksliniece, kurai vairāk rūp gleznošana, nevis pusdienu gatavošana, bet tēvs – alkoholiķis un sapņotājs, kas stāsta bērniem aizraujošus stāstus, atraisot fantāziju un novēršot uzmanību no skarbajiem dzīves apstākļiem.

Filmas "Stikla pils" scenārija pamatā ir amerikāņu rakstnieces Dženetas Volsas memuāri. Grāmata izdota 2005. gadā, tulkota 22 valodās un līdz šai dienai pārdota gandrīz trīs miljonos kopijās. Starp panākumiem jāpiemin – atrašanos "The New York Times" Labāk pārdoto grāmatu sarakstā kopumā 261 nedēļas pēc kārtas, kā arī vairāki saņemtie apbalvojumi – Amerikas Bibliotēku asociācijas "Alex" balva, "Grāmatas labākai dzīvei" (Books for Better Living Award) un "Kristofera balva" (Christopher Award), ko pasniedz autoriem, kuru grāmatas "atspoguļo cilvēces gara augstākās vērtības".

Filmas režisors ir Destins Denjels Kretons ("Short Term 12"), savukārt galvenajās lomās – "Oskara" balvas laureāte Brī Lārsone ("Istaba"), "Oskara" balvas nominante Naomi Votsa ("Malholanda ceļš", "21 grams") un Vudijs Harelsons ("Krāpšanas ilūzija", "Nācija pret Leriju Flintu").