Kinoteātrī "Kino Citadele" pirms Kosmonautikas dienas, 11. aprīlī, plkst. 19.30 notiks īpašais "Kinoblogeri piedāvā" pirms-pirmizrādes seanss patiesos notikumos balstītajai filmai "Pirmie kosmosā" ("Время первых"), portālu "Delfi" informē Sergejs Timoņins.

"Pēdējos gados esam gana redzējuši, kā Holivudas superzvaigznes iekaro tuvas un tālas kosmosa āres - no "Interstellar" un "Gravity" līdz "The Martian" un pat "Life". Šķiet, ka par kosmosa apgūšanas un iekarošanas tēmu ir pateikts tik daudz, ka doties tur vairs nav nekādas nepieciešamības. Bet to, kā tas viss sākās un kas sakāms "Kosmosa sacīkšu" otrai pusei, mums parādīs Krievijas producents Timurs Bekmambetovs ("Wanted", "Ben Hur"), kurš jau sen ir savējais Holivudā un retais, kuram izdevies pārnest šo vērienu uz savu dzimteni. Cilvēces pirmajam kontaktam ar atklāto kosmosu par godu tapusī filma "Pirmie kosmosā" ("Время первых") ir pirmais no diviem tēmai veltītajiem projektiem Krievijas kino šogad," raksta Timoņins.

Filmas notikumi risinās 20. gadsimta 60. gados. Aukstais karš vēršas plašumā. Divas lielvaras ASV un PSRS sacenšas kosmosa izpētes sasniegumos. Kurš pirmais dosies atklātā kosmosā? Pieredzējušais kara lidotājs Pāvels Beļajevs un viņa pārinieks Aleksejs Ļeonovs, dedzīgs sapņotājs, kurš alkst veikt varoņdarbus, ir tie divi cilvēki, kas gatavi spert soli nezināmajā. Taču neviens pat nespēja iedomāties, ar ko viņiem nāksies saskarties lidojuma laikā. Šajā misijā itin viss, kas vien varēja, notika ne tā, kā plānots…

Filmas režisors – Dmitrijs Kisiļevs. Galvenajās lomās – Konstantīns Habenskis un Jevgēņijs Mironovs.

Filma tiks demonstrēta oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.

Pirms filmas kopā ar "StarSpace.lv" varēs uzzināt – kā tad bija "patiesībā", un meklēst atbildi uz mūžseno jautājumu: "Vai filma bija reāla?" KInoblogeri jau pasaka priekšā – tā ir. Kā sola seansa rīkotāji, apmeklētājus ar video starpniecību uzrunās ari pats filmas producents. Būs arī balvas ar filmas veidotāju autogrāfiem.

Biļetes uz īpašo seansu ierobežotā skaitā pieejamas "Forum Cinemas" mājaslapā.