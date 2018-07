Kursieša filma 'Oļegs' tiks prezentēta Karlovi Vari filmu festivālā

Līdz 7. jūlijam Čehijā norisināsies starptautiskais Karlovi Vari Filmu festivāls (Karlovy Vary International Film Festival), un pirmdien, 2. jūlijā, festivāla industrijas sadaļā "Topošās filmas" ("Works in Progress") tiks prezentēta režisora Jura Kursieša topošā spēlfilma "Oļegs", portālu "Delfi" informē filmas pārstāvji.

"Karlovi Vari Filmu festivāls ir viens no ietekmīgākajiem Eiropas kino notikumiem, kas pielīdzināms kinofestivāliem Kannās un Berlīnē. Paralēli filmu festivālam notiek nozīmīgi industrijas pasākumi, un viens no tiem ir "Works in Progress", kur filmu veidotājiem tiek dota iespēja prezentēt topošās filmas fragmentus starptautiskās filmu industrijas pārstāvjiem – festivāliem, pārdošanas aģentiem un izplatītājiem. Katru gadu tiek atlasīti tikai 8-10 topošie filmu projekti no Eiropas, tādēļ ir satraukums, bet tajā pašā laikā liels gods startēt šāda mēroga pasākumā un nodot pirmos topošās filmas fragmentus publiskai apskatei. Konkurence ir milzīga, bet uzskatu, ka "Oļegs" ar savu spilgto Eiropas stāstu piecās valodās spēs izcelties starp pārējām filmām," stāsta filmas "Oļegs" producente Alise Ģelze.

Filma pirmizrādi piedzīvos 2019. gada rudenī, un tās pamatā ir patiess stāsts par Latvijas nepilsoni, pēc profesijas miesnieku, kurš devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Pavisam drīz galvenais varonis nokļūst bezcerīgā situācijā, jo viņa dzīvi sāk kontrolēt poļu noziedznieku banda. Psiholoģiskā spriedze spiež galveno varoni pieņemt lēmumu par bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama.

Galveno lomu filmā atveidos jaunais Lietuvas aktierskolas talants Valentīns Novopoļskis (Valentin Novopolskij), otrā plāna lomās būs starptautisku atzinību ieguvuši poļu aktieri Dāvids Ogrodņiks (Dawid Ogrodnik), Anna Pročņaka (Anna Prochniak) un Ādams Šiškovskis (Adam Szyszkowski). Filmā piedalīsies arī Guna Zariņa, Edgars Samītis un citi Latvijā pazīstami aktieri.

Filma "Oļegs" ir Latvijas filmu studijas "Tasse Film", Lietuvas un Beļģijas kopražojums. Filma tapusi ar Nacionālā Kino centra un Lietuvas Kino Centra atbalstu, turklāt 2017. gada decembrī projekts saņēma līdzfinansējumu prestižajā Beļģijas filmu fondā "The Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel", kur projekti līdzfinansējumam tiek iesniegti no visas pasaules.