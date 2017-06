Labi, ka ir dzeja! Knutam Skujeniekam veltītās filmas 'Knutifikācija' apskats

Foto: Publicitātes foto

Viena no dokumentālā kino īpatnībām ir tāda, ka režisoram ir jānosaka pašam sava loma filmā. Dokumentālists var, kā mēdz teikt, tēlot "mušu pie sienas", izliekoties neredzams un vērojot notikumus no malas, vai aktīvi piedalīties varoņu dzīvē un to ietekmēt. Tā vai citādi, viņš vienmēr ir tas, kurš filmas tapšanas gaitā nosaka, kas ir realitāte un kas nav.