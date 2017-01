Latviešu animācijas filma pretendēs uz balvu Berlināles konkursā

Desmit minūtes garā filma "Dziedošais Hugo un viņa neticamie piedzīvojumi", kas tapusi ar NKC atbalstu, stāsta par kādu cāli, kurš dzīvo "pasaules nomalē" garlaicīgā vistu kūtī, bet ļoti gribētu dziedāt uz skatuves, starmešu gaismā. Kādu nakti vistu kūtī ielavās zagļi, un Hugo nokļūst īstā notikumu virpulī, kur jācīnās gan par dzīvību, gan par iespēju lidot. Filmas scenārija autors ir grupas Prāta Vētra mūziķis Kaspars Roga Hugo dzied Renāra Kaupera balsī, savukārt filmas komponists ir Kārlis Auzāns. Filmas mākslinieki ir Olga Sokala un Vitālijs Daukšta, producents – Vilnis Kalnaellis.

Foto: Publicitātes foto

Šogad no 9. līdz 19. februārim notiks jau 67. Berlīnes starptautiskais kinofestivāls – viens no pasaules kinofestivālu "lielā trijnieka", proti, kopā ar Venēcijas un Kannu kinofestivāliem. Festivāla mērogs ir iespaidīgs – pagājušajā gadā tur nopirktas vairāk nekā 335 000 kinobiļetes un strādājuši vairāk nekā 20 000 kinoindustrijas profesionāļu no 122 valstīm, ieskaitot 3800 žurnālistu no pasaules medijiem.

Pirms 40 gadiem, 1977. gadā, Berlināle pirmoreiz pievērsās kinoskatītāju jaunākajai paaudzei, 2007. gadā tika iedibināta sistēma, kas darbojas arī pašlaik, sadalot filmu konkursu divās vecuma grupās – "Generation Kplus" mazajiem skatītājiem un "Generation 14plus" pusaudžiem un jauniešiem. Latvijai tieši šajā Berlināles sadaļā jau ir lieliski pozitīva pieredze daudzu gadu garumā, sākot ar 1995. gadu, kad Nils Skapāns saņēma "Kristāla lāci" par seriāla "Munks un Lemijs" filmiņu "Lidojam?!". Arī pēdējā laika lielākie Latvijas sasniegumi Berlinālē saistīti ar šo konkursu – "Kristāla lācis" Renāra Vimbas filmai "Es esmu šeit" 2016. gadā, "Grand Prix" Jāņa Norda filmai "Mammu, es tevi mīlu" 2013. gadā, kad tika apbalvota arī Ēvalda Lāča animācijas īsfilma "Eži un lielpilsēta". Regulāri Berlināles "Generation" konkursam tiek atlasītas studijas "Animācijas Brigāde" leļļu filmas, savukārt Reinis Kalnaellis šajā konkursā startējis jau ar savu debijas filmu, zīmēto animāciju "Kad āboli ripo" (2009).

Foto: Publicitātes foto

Šogad Berlināles "Generation" konkursa sadaļās kopā tiks demonstrētas 62 filmas (īsfilmas un pilnmetrāžas) no 41 valsts; Reiņa Kalnaeļļa jaunākā filma "Dziedošais Hugo un viņa neticamie piedzīvojumi" startē sadaļā "Short Films Generation Kplus" un būs skatāma trīs seansos – 14., 15. un 17. februārī.

Jau ziņots, ka Berlinālē šogad Latviju pārstāvēs arī aktrise Elīna Vaska, kura iekļauta prestižajā jauno aktieru izlasē "European Shooting Stars". Paralēli filmu izrādīšanai un konkursiem Berlināles ietvaros notiek arī Eiropas filmu tirgus, tajā aktīvi strādās Latvijas stends, par ko detalizētāk tiks ziņots februāra sākumā.