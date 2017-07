Latviešu producētā dokumentālā filma saņem galveno balvu Ukrainas filmu festivālā

Latvijas, Ukrainas un Vācijas kopražojums, režisora Romāna Bondarčuka un scenāristes Darjas Averčenko dokumentālā filma "Dixie Land" ieguvusi balvu "Zelta Hercogs" kā labākā Ukrainas filma Odesas Starptautiskajā kinofestivālā, pārspējot arī sešas šai kategorijā nominētās spēlfilmas, portālu "Delfi" informē Nacionālā Kino centra pārstāvji.

Producente Ilona Bičevska stāsta: "Filmas "Dixie Land" ideja ir attīstījusies no īsfilmu sērijas "15 stāsti par jauno", kas pirms vairākiem gadiem apvienoja vienā projektā 15 režisorus no bijušajām padomju republikām, tagad 15 neatkarīgām valstīm. Mēs redzējām brīnišķīgu materiālu, kas palika ārpus projektā paredzētajām 12 minūtēm, turklāt Ukrainas filma "Poļina" bija viena no gaišākajām un sirsnīgākajām filmām par jauno paaudzi. Milzīgs gandarījums strādāt starptautiskā komandā ar tik lielisku režisoru kā Romāns Bondarčuks un scenāristi Darju Averčenko, kuri jau sevi pierādījuši starptautiskajā vidē ar filmu "Ukraiņu šerifi", ļoti vērtīga ir arī sadarbība ar diviem producēšanas guru – Simoni Baumani no Vācijas un Uldi Cekuli no Latvijas."

"Filma, kurā ir tik daudz sirds, humora un atvērtības, un tas mums visiem tik ļoti vajadzīgs šajos laikos," pasniedzot galveno balvu "Zelta Hercogs", teica žūrijas priekšsēdētājs, īru aktieris Aidans Turners (piedalījies Pītera Džeksona triloģijā "Hobits"). Žūrijā bija arī "Cannes Film Festival/Critics' Week" radošais direktors Čārlzs Tesons, ukraiņu režisore un scenāriste Natālija Vorožbita un gruzīnu režisors Zaza Urušadze.

Foto: Publicitātes foto

"Dixie Land" ir stāsts par Ukrainas pilsētiņā Hersonā muzicējošu bērnu orķestri, ko izveidojis Otrā pasaules kara veterāns Semjons Nikolajevičs Rivkins. Viņš bērniem mācīja amerikāņu džezu. "Dixie Land" orķestrītis bija neatņemama sastāvdaļa visos Hersonas pilsētas svētkos,

9. maiju ieskaitot. Filma seko mazajiem varoņiem un orķestrim septiņus gadus. Orķestra un mazo muzikantu liktenis sašķobās, kad Semjons Nikolajevičs Rivkins aiziet no dzīves. Leva, vecākais no orķestra dalībniekiem, jūt atbildību turpināt skolotāja darbu, bet viņam ir arī pašam savi sapņi, ko gribas īstenot.

Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja festivālā "Full Frame ASV", pašlaik tā aktīvi piedalās starptautiskos festivālos Serbijā, Indijā, Ukrainā, Korejā un Somijā. 22. augustā filma tiks demonstrēta festivālā "Make Dox" Maķedonijā, un tā ir tikko izvēlēta dalībai oktobrī festivālā "Hot Springs" ASV. Latvijā filmu varēs redzēt šī gada rudenī.

DIXIE LAND documentary 2016 - trailer Eng subs from AVANTIS on Vimeo.