Latvijas filmu nozares stends, kā ierasts, atrodas Eiropas filmu tirgus (European Film Market) centrālajā norises vietā "Martin Gropius Bau", stenda numurs G10 un tas izvietots blakus Igaunijas stendam, savukārt filmu studija Rija, kas Berlinālē parasti nodarbojas ar Latvijas filmu izplatīšanu starptautiskos tirgos, strādā stendā ar numuru G15. Latvijas stenda dizaina noformējumā šogad akcentētas filmas, kas top Nacionālā Kino centra

Latvijas filmas šogad tiks demonstrētas divos Berlināles tirgus seansos, un iekarot starptautisku auditoriju šogad dodas divas spēlfilmas, kuras jau Latvijā sapulcinājušas ievērojamu skatītāju skaitu. 15. februārī pulksten 17.00 kinoteātrī "DFFB-Kino" filmu nozares profesionāļiem un starptautiskajiem izplatīšanas aģentiem tiks demonstrēta režisora Aigara Graubas un producenta Andreja Ēķa jaunākā spēlfilma "Nameja gredzens", savukārt pirmdien, 19. februārī, pulksten 12.25 kinoteātrī "CinemaxX" tiks demonstrēta pirmā filma no Nacionālā Kino centra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei, dzimtenē jau skatītāju iemīļotā režisora Vara Braslas un producenta Gata Upmaļa spēlfilma "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru".

Savukārt, paralēli notiekošajā televīzijas filmu tirgū "Avant Premiere" pasaules pirmizrādi piedzīvos vēl viena Latvijas filma – 20. februārī pulksten 18.00 tiks demonstrēta LTV Kultūras raidījumu redakcijā uzņemtā dokumentālā filma "Paslēpes mūzikā. Elīna Garanča", ko veidojusi režisore Agita Cāne-Ķīle, scenāriste Daira Āboliņa un producente Ieva Rozentāle.

Berlināles festivāla mērogs ir iespaidīgs – pagājušajā gadā tur nopirktas vairāk nekā 335 000 kinobiļetes un strādājuši vairāk nekā 20 000 kinoindustrijas profesionāļu no 122 valstīm, ieskaitot 3800 žurnālistu no pasaules medijiem. Savukārt Eiropas filmu tirgū (European Film Market), kur Latvijas stendu organizē Nacionālais Kino centrs, Rīgas domes Rīgas Filmu fonds un Latvijas Kinoproducentu asociācija. Stends ir ļoti labi apmeklēts, profesionāļi novērtē tā dizainu, ko veidojusi māksliniece Ilze Začeste (Mozokot), melnbaltā grafikā izceļot Latvijas filmu nozares svarīgākos tēlus šobrīd. Stenda apmeklētāji interesējas par programmu "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", 2017. gada pirmizrādēm, arī par Latvijas tradicionālo eksporta preci – animāciju. Šogad īpaši pieaugusi interese par video on demand saturu – izplatītāji meklē filmas, ko ievietot dažādās interneta platformās.