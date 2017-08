Nedēļas nogalē, no piektdienas, 11. augusta, Latvijas kinoteātros sāks rādīt kulta rakstnieka Stīvena Kinga vairāk nekā trīsdesmit gadu garumā tapušā fantāzijas romānu cikla ekranizējumu "Tumšais tornis" ("Dark Tower"), portālu "Delfi" informē filmas izplatītāji.

Ambiciozajā kino projektā, kura saturisko kodolu veido astoņas grāmatas un kura uzņemšana izmaksāja vismaz 66 miljonu ASV dolāru, galvenās lomas atveido aktieri Metjū Makonehijs un Idriss Elba.

Filma "Tumšais tornis" labākajās fantāzijas un psiholoģiskā šausmu žanra tradīcijās vēsta par Mežonīgiem Rietumiem līdzīgu zemi, kurā caur spokainu tuksnesi, kalniem un pazemi klīst pēdējais bruņinieks – strēlnieks Rolands un viņa mūžsenais ienaidnieks Vīrs Melnā. Abiem sāncenšiem ir zināms, ka kaut kur eksistē noslēpumainais Tumšais tornis, kas satur kopā Visumu. Vīrs Melnā ir apņēmies sagraut torni, un tikai Rolandam, par spīti apokaliptiskajai priekšnojautai, ir pa spēkam apturēt postošo nelaimi.

Rakstnieka Stīvena Kinga romānu sērija "Tumšais tornis" daudzviet pasaulē ir izpelnījusies līdzīgu popularitāti kā Džona Ronalda Rūela Tolkīna triloģija "Gredzenu pavēlnieks". Pirmā grāmata no šīs sērijas tika publicēta jau 1982. gadā, tāpēc vairākus gadu desmitus Stīvena Kinga literatūras cienītāji gaidīja kino industrijas paziņojumus par kulta romānu iespējamo realizēšanu mākslas filmas veidolā.

Par romānu cikla "Tumšais tornis" kino ekranizējuma režisoru ir izvēlēts talantīgais dāņu kinematogrāfists Nikolajs Arsels. Viņš skatītājiem ir atpazīstams kā vēsturiskās drāmas "Karaliskā dēka" ("A Royal Affair") režisors un trillera "Meitene ar pūķa tetovējumu" ("The Girl with the Dragon Tatoo") scenārija autors.

Filmas "Tumšais tornis" veidotāju komanda sola, ka tā būs baudījums un intelektuāls izaicinājums ne tikai fantāzijas un psiholoģiskā šausmu žanra tradīciju cienītājiem, bet arī viskaislīgākajiem Stīvena Kinga literatūras faniem. Tas tāpēc, ka filmas "Tumšais tornis" scenārijā ir iekļautas daudzas atsauces uz citiem populāriem Stīvena Kinga darbiem.