Latvijā filmēs vācu un franču seriālu 'Age of Iron'

Televīzijas seriāla "Age of Iron" filmēšana norisināsies Latvijā, sadarbojoties producentu grupai "Luxfilm" no Vācijas, "Slot Machine" no Francijas un latviešu uzņēmumam "Film Angels Studio", vēsta vietne "Film New Europe".