No 28. septembra līdz 8. oktobrim Latvijas kinoteātros 11 pilsētās norisināsies starptautiskais īsfilmu kinofestivāls ''Manhattan Short'', kura ietvaros pirmo reizi festivāla vēsturē būs iespējams redzēt arīdzan Latvijas veikumu, portālu "Delfi" informē festivāla pārstāvji.

Kinofestivāls ''Manhattan Short'' ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un ir īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji – katrs skatītājs saņem anketu un balso par, viņaprāt, labāko īsfilmu un aktieri. Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Šogad festivāls atzīmē savu 20 gadu jubileju, piedāvājot īpaši daudzveidīgu programmu – sākot no komēdijas līdz šausmu filmai, no animācijas līdz drāmai.

Jubilejas festivāla programma ir īpaša arīdzan Latvijai, jo pirmo reizi vēsturē starp festivāla 10 filmām-finālistēm ir filma no Latvijas – režisora Pāvela Gumennikova īsfilma "Sarauj, Just!". Festivāla atlasē piedalījās 1615 īsfilmas no 75 valstīm un tikai 10 no tām tika izvēlētas "Mahnattan Short" programmai. Iekļūšana "Mahnattan Short" festivāla programmā nozīmē, ka Latvijas filma saņem nepieciešamo kvalifikāciju, lai pretendētu uz "Oskara" balvu 2018. gadā.

Festivāla skates un skatītāju balsošana notiks Rīgā (kinoteātrī "Splendid Palace" 6. un 7. oktobrī), Daugavpilī (no 30.09. līdz 8.10. kinoteātrī "Silver Screen"), Rēzeknē (no 30.09. līdz 8.10. kinoteātrī "Silver Screen"), Ventspilī (no 29.09. kinoteātrī "Kino Rio"), Liepājā (no 29.09. kinoteātrī "Kino Balle"), Valmierā (no 28.09. kinoteātrī "Gaisma"), Siguldā (no 3.10. kinoteātrī "Kino Lora"), Cesīs (no 2.10. Vidzemes koncertzālē "Cēsis"), Kuldīgā (no 1.10. Kuldīgas Kultūras centrā ), Ogrē (no 3.10. Ogres novada kultūras centrā) un Bauskā (4.10.).