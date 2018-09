Foto: Kadrs no filmas "Plēsējs"

No 1. līdz 7 oktobrim Rīgā un citās Latvijas pilsētās jau tradicionāli norisināsies starptautiskais Manhetenas īsfilmu kinofestivāls. Rīgā festivāla programmu varēs skatīt kinoteātrī ''Splendid Palace'' divas dienas – 5. oktobrī pulksten 19.00 un 6. oktobrī pulksten 18.00. Festivāla filmu skates notiks arī Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, Cēsīs, Jūrmalā, Kuldīgā un Ogrē.

Jau septīto gadu pēc kārtas Latvijas kino skatītāji apvienosies ar vairāk nekā 100 000 kinomīļiem no 300 pilsētām vienā pasaules skatītāju žūrijā, lai izvēlētos labāko filmu no festivāla ''Manhattan Short Film Festival'' (Ņjujorka, ASV). finālistiem. Šis ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji kinozālē – katrs skatītājs saņem anketu un balso par viņaprāt labāko īsfilmu un aktieri.

Pasākums notiek vienas nedēļas laikā visā pasaulē un arī Latvijā. 2018. gada festivāla programma ir īpaši daudzveidīga: skatītājiem būs iespēja redzēt dažādu žanru īsfilmas, sākot no melnās komēdijas līdz šausmu filmai, no animācijas līdz drāmai un kara epikai.

Pagājušajā gadā pirmo reizi festivāla vēsturē starp desmit finālistiem bija filma no Latvijas — režisora Pāvela Gumennikova īsfilma "Sarauj, Just!", kuras galvenās lomas izpildītājs Aleksandrs Ronis saņēma visas pasaules skatītāju novērtējumu kā festivāla labākais aktieris.

Filmas tiek rādītas angļu un oriģinālvalodā ar latviešu un krievu subtitriem. Programmas garums – 2 stundas. Plašāk par programmas seansiem – "Manhattan Shorts" "Facebook" profilā.

"Manhattan Short" 2018. gada programma:

"Galva maisā", šausmu filma, fantāzija

Režisors: Alberto Korredors Marina, Lielbritānija

Bēdām nomocītais Kevins uzdod jautājumus, uz kuriem var atbildēt tikai nesen mirušie. Mirušie runā ar dzīvajiem slepenajā istabā, noslēpumaini dīvainā bārā. Bet vai viņam patiks tas, ko viņš uzzinās? Šī filma kinofestivālā "Hollyshorts" tika nosaukta par labāko trilleri.

"Ugunsgrēks kartona pilsētā", animācija, komēdija

Režisors.: Fils Brafs, Jaunzēlande

Kad kartona pilsētu aptver ugunsgrēks, pilsētas un tā iedzīvotāju liktenis atrodas ugunsdzēsības stacijas enerģiskā vadītāja un viņa drosmīgo darbinieku rokās. Īsfilma ir jau saņēmusi atzinību kā labākā komēdija Losandželosas kinofestivālā.

"Pircējs uz dīvāna", melnā komēdija, drāma

Režisors: Devs Patels, ASV

Nogurusi no nelaimīgās laulības mājsaimniece meklē mierinājumu pirkumos "Veikalā uz dīvāna". Tas palīdz līdz brīdim, kamēr viņas brīnumlīdzeklis no visām problēmām pats nekļūst par problēmu. Šī ir aktiera, filmas "Graustu miljonārs" zvaigznes Deva Patela debija filmu režijā.

"Viņa", sociālā drāma

Režisors: More Raca, Kosova



Fanātiski reliģisks tēvs grib izdot meitu pie vīra. Viņa saprot, ka vienīgā iespēja ir bēgt. Bēgšana kļūst par glābiņu ne tikai jaunajai meitenei.

"Divi svešinieki, kas satiekas piecas reizes", drāma

Režisors: Markuss Marko, Lielbritānija



Divi svešinieki piecas reizes satiekas savas dzīves svarīgos mirkļos, neuzticēšanās un stereotipi traucē sapratnei viņu starpā. Piekto reizi viņi sastopas jau dzīves nogalē… Filma ir jau ieguvusi 13 balvas festivālos.

"Kāds", biogrāfiska, pretkara drāma

Režisors.: Marko Gedže, Vācija

Stāsts ir balstīts Vācijas iedzīvotājas Grētas Mainingeres piedzīvotajā Otrā pasaules kara pēdējās dienās Berlīnē, kad Sarkanās armijas karavīri nežēlīgi atriebjas Vācijas pilsētu iedzīvotājiem. Grēta ar ģimeni slēpjas pagrabā. Starp kara šausmām rodas vieta arī negaidītai žēlastībai. Kā nošķirt, kur sākas un beidzas ļaunums?

"Šušutāža", komēdija, drāma

Režisors: Barnabašs Tots, Ungārija

Profesionālās konferences laikā Prāgā divi tulki ungāru stendā sacenšas par vienas klausītājas uzmanību. Atrisinājums ir negaidīts pašiem tulkiem.

"Plēsējs", drāma

Režisors: Džeremijs Komte, Kanāda

Divi zēni spēlējas pamestās gipša raktuvēs. Jautrība sit augstu vilni, līdz izrādās, ka likmes ir pārāk augstas, un tā vairs nav spēle. Filmai jau ir 12 prestižas prēmijas un "Sundance Film Festival" žūrijas speciālā balva. Festivāls "Aspen Shortsfest", kur filma ir saņēmusi balvu kā labāka drama, raksta: "Pilnīgas realitātes sajūta un filigrānā stāsta attīstība līdz spēcīgai sspriedzei, radot skatītājā spēcīgas un dziļas emocijas"

"Lacrimosa", drāma

Režisors: Tanja Mairiča, Austrija



Atrast savu zaudēto mīļoto mainīgajā sirreālistiskajā pasaulē nav viegli. Bet vēl grūtāk ir pieņemt to, ka mīlestība nenozīmē paturēt. Filmā kritiķi akcentē brīnišķīgas zem ūdens filmētas ainas un iespaidīgo skaņas celiņu. Īsfilma jau ir piedalījusies vairāk nekā 30 kinofestivālos.