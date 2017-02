Latvijas kinoteātros no piektdienas, 17. februāra, sāk demonstrēt vienu no gada intriģējošākajiem kino stāstiem – vēsturisko drāmu "Klusēšana" ("Silence"). Filma ir izcilā režisora Martina Skorsēzes personīgākais darbs, kuram viņš ir veltījis trīs desmitgades un pats arī rakstījis scenāriju.

Vēsturiskā drāma "Klusēšana" vēsta par diviem 17. gadsimta jezuītu mācītājiem no Portugāles. Viņi dodas uz Japānu, kur tolaik notiek asinsstindzinoša kristiešu vajāšanai, lai uzmeklētu savu skolotāju, kurš esot noliedzis savu ticību pēc nežēlīgas spīdzināšanas. Ilgajā ceļā mācītāji sastopas ar smagiem fiziskiem un garīgiem pārbaudījumiem, kas līdz kaulam ļauj iepazīt ne tikai ceļa biedra, bet arī savas ticības spēku.

Ierosmi šim emocionāli spēcīgajam kino darbam Martins Skorsēze guva 1988. gadā, kad pēc savas izaicinošās filmas "Kristus pēdējas kārdinājums" ("The Last Temptation Of Christ") pirmizrādes izpelnījās konservatīvāko kristiešu dusmas un nāves draudus. Vispārējā niknuma un nolieguma vilnī, kura laikā tika pat dedzināti kinoteātri, tomēr atradās cilvēki, kurus filma bija uzrunājusi pozitīvi. Kāds no viņiem režisoram uzdāvināja 1966. gadā tapušo japāņu rakstnieka Sjusako Endo romānu "Klusums".

Vēsturiskās drāmas "Klusēšana" aizkulišu informācija liecina, ka jau ar pirmajām izlasītajām romāna lapām Martins Skorsēze ir sācis domāt par japāņu rakstnieka darba kino ekranizāciju. Ik pēc pāris gadiem medijos parādījās informācija, ka režisors ir sācis darbu pie vēsturiska stāsta scenārija, kā arī ir izvēlējies aktierus tā realizēšanai, taču filma tā arī neparādījās nevienas kinostudijas ražošanas grafikos.

Šobrīd vēsturiskā drāma "Klusēšana" pārsteidz ne tikai ar lielisku aktieransambli, proti, tajā galvenās lomas atveidot tādas spilgtas kino personības kā Endrjū Garfīlds, Ādams Draivers un Liams Nīsons, bet arī ar emocionāliem kāpinājumiem un izcilu operatora darbu.