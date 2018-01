Latvijā sāk demonstrēt kritiķu augstu novērtēto filmu 'Sauc mani savā vārdā'

Foto: Kadrs no filmas

Šonedēļ pirmizrādi Latvijas kinoteātros piedzīvos prestižos kinofestivālos kritiķu un kino profesionāļu augstu novērtētā itāļu režisora Lukas Gvadanjīno jaunākā filma "Sauc mani savā vārdā" ("Call Me by Your Name"). Tā pasaulē jau paguvusi izpelnīties skatītāju un kinokritiķu atzinību. Piemēram, Ņujorkas filmu festivālā publika pēc seansa, stāvot kājās, aplaudēja desmit minūtes, portālu "Delfi" informē filmas izplatītāji no "Acme Film".