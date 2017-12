Uz Latvijas kinoteātru ekrāniem nonākusi iedvesmojošā un aizkustinošā ģimenes filma "Brīnums" ("Wonder") – stāsts par Augiju, puisēnu ar nopietnu sejas defektu, kurš uzsākt skolas gaitas vietējā skolā. Vai vienaudžiem viegli būs pieņemt citādo un saskatīt stipro, drosmīgo un labsirdīgo zēnu, kādu viņu pazīst mīlošā ģimene.

Drāmas "Brīnums" pamatā ir amerikāņu rakstnieces R. Dž. Palasio romāns, kas be tikai aizkustinājis lasītājus visā pasaulē, bet arī ieguvis pirmo vietu Jauniešu 15+ grupā Latvijas Nacionālās Bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žurija 2015".

Uz īpašu seansu, pirms filmas publiskās pirmizrādes, tika aicināti Latvijas skolu skolotāji, kuriem filmā redzamā tēma ir tuva un ikdienā nākas sastapties ar dažādām līdzīgām situācijām. Pēc filmas noskatīšanās, klātesošie viennozīmīgi atzīmēja, ka filma ir brīnumaina, sirsnīga un būtu jāredz katram, ne tikai skolēniem vai skolotājiem.

"Bezgala daudz sirsnības. Iespēja saskatīt neredzamo, skatīties ar sirdi un mācīties no bērniem kā nebūt liekulīgiem, bet sadzirdēt sevi un citus," pauž viena no seansa apmeklētājām Ilze Ruperte.

Anete Lauva: "Lieliska ģimenes filma. Liek aizdomāties par to, kas ir svarīgākais mūsu dzīvēs – ģimene. Sirds siltums, laipnība un iekšējais spēks. "Spēks'", ka Tevi padara par "Brīnumu"".

Filmu "Brīnums" režisējis rakstnieks un producents Stīvens Čboski (Čārlijs, malā stāvētājs"), galvenajās lomās – Džūlija Robertsa ("Oskars" par lomu drāmā "Ērina Brokoviča"), Ouens Vilsons ("Pusnakts Parīzē") un Izabela Vidoviča ("Pēdējā robeža"). Savukārt Augija lomā – jaunais aktieris Džeikobs Tremblejs ("Istaba").