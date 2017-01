Latvijā sāk rādīt drāmu 'Līdz pēdējam' par boksa leģendu Viniju Pacienca

No 13. janvāra Latvijas kinoteātros sāk demonstrēt jauno drāmu "Bleed for This" ("Līdz pēdējam"), kas ir patiesos notikumos balstīts stāsts par leģendāro bokseri Viniju Pacienca, portālu "Delfi" informē filmas izplatītāji.