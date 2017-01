Piektdien, 27. janvārī, pirmizrādi Latvijas kinoteātros piedzīvo "oskarotā" amerikāņu aktiera Metjū Makonohija profesionālās meistarības pierādījums – dramatiskais trilleris "Zelts" ("Gold"). Tā scenārija pamatā ir patiesi notikumi par bīstamiem zelta dzīslas meklējumiem Indonēzijas neskartajos džungļos, portālu "Delfi" informē filmas izplatītāji.

Spraigajā trillerī Metjū Makonohija atveidotais amerikānis Kenijs Vells fanātiski tic, ka Indonēzijas džungļos ir iespējams atrast zelta dzīslu. Par spīti skeptiķiem visapkārt, viņam izdodas sastapt tikpat apsēstu ģeologu, ar kuru kopā Kenijs dodas spriedzes pilnā zelta meklējumu ekspedīcijā. Tikt pie zelta ir grūti, taču vēl grūtāk izrādās iegūto bagātību paturēt. Tā kārdina gan Volstrītas varenos, gan dažādus citus bīstamus grupējumus.

Filmas "Zelts" darbība norisinās 80. gados, kad rietumu sabiedrībā milzīga nozīmē bija ārējai spozmei un sapņiem par neticamu veiksmi un bagātību. Šajā fanātisma pilnajā vidē Metjū Makonohijs sava atveidotā varoņa personība ir aktiermeistarības šedevrs, kuru vēl vairāk pastiprina paša aktiera efektīgās vizuālās pārmaiņas. Gatavojoties Kenija lomai, Metjū Makonohijs nodzina matus un pieņēmās svarā par vairāk nekā 20 kilogramiem. Ievērojamās svara izmaiņas esot panāktas ar čīzburgeru ēšanu un alus un piena kokteiļu dzeršanu.

Publiskajā vidē ne mazāk diskusiju ir izraisījis arī jautājums par to, vai Metjū Makonohijs filmas vajadzībām patiešām viens pats ir atradies šaurā telpā ar tīģeri un pat noglāstījis to. "Mani sviedri tajā spriedzes pilnajā epizodē nav viltoti. Tas esmu es, nevis kāds dublieris, un es esmu nosvīdis no bailēm. Biju nobijies līdz nemaņai, jo zvēra treneris pateica, ka konkrētais tīģeris ir ļoti ziņkārīgs gaļēdājs un šo ziņkārību neesot trenera spēkos kontrolēt," intervijās atklājis Metjū Makonohijs.

Kino kritiķi tikmēr uzsver, ka trilleris "Zelts" pārliecina ar dinamisku un aizraujošu sižetu, kā arī lieliskiem aktierdarbiem. Metjū Makonohija partneri uz ekrāna ir Holivudā augstu vērtēti profesionāļi Edgars Ramiress un Braisa Dallasa Hauarda.