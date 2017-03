Kinoteātrī "Kino Citadele" "Scape" zālē kinofestivāla "Spektrs" programmā 24. martā pir-mizrādi piedzīvos latviešu režisora Uģa Oltes un norvēģa Mortena Travika kopdarbs, ko paši tās autori dēve par rokumentālo filmu, "Atbrīvošanas diena", portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Latviešu un norvēģu mākslinieku kopdarbs ir paradoksu pilns stāsts par pirmo rokkoncertu pasaules noslēgtākās totalitārā režīma valsts Ziemeļkorejas vēsturē. Uz pirmizrādi Rīgā ieradīsies norvēģu režisors Mortens Traviks, kā arī grupas "Laibach" dibinātājs Ivans Novaks un soliste Mina Špilere. No 31. marta filma būs skatāma kinoteātros visā Latvijā.

2015. gada augustā notika kaut kas vēl nebijis. Ziemeļkorejā, kur visu kontrolē sistēma, ieradās skandaloza rokgrupa no rietumiem, lai sniegtu pirmo rokkoncertu šīs pasaulē izolētākās valsts vēsturē. Tā bija mito-loģiska tikšanās, ko var salīdzināt ar ķīmisku reakciju. Viens tās elements ir grupa "Laibach" – rokmūziķi, kuri uzauguši diktatoriskajā Dienvidslāvijā un savā mākslā joprojām iemieso totalitārisma iedvesmotu tēlu sistēmu. Otrs elements – Ziemeļkorejas sapņu publika, kura nekad mūžā nav dzirdējusi rokmūziku, jo viņu perfektajā sistēmā tādas vienkārši nekad nav bijis. Trešais elements ir šā unikālā eksperimenta autors Mortens Traviks, kurš te spēlē galvenā savedēja lomu un kura virsvadībai spiesta pakļauties gan mūziķu grupa, gan viesus uzņemošā ziemeļkorejiešu brigāde.

Koncerta formālais iemesls bija Ziemeļkorejas Atbrīvošanas diena – 70 gadi kopš 1945. gada uzvaras pār japāņu imperiālistiem. Latvijas un Norvēģijas filmēšanas grupai tika dota nebijusi iespēja fiksēt vēsturiskā koncerta sagatavošanas procesu valstī, kurā valda visstingrākā cenzūra.

Filmas pasaules pirmizrāde notika 2016. gada novembrī Amsterdamā, pasaules lielākajā starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā IDFA, ko dēvē arī par "dokumentālā kino Kannām". Tālākajam ceļam pie skatītājiem filmas producenti ir noslēguši līgumu ar vienu no pasaulē vadošajiem dokumentālo filmu iz-platītājiem – britu kompāniju "Dogwoof", kuri šogad strādā arī ar filmām "Vernera Hercoga sapņi par sa-vienoto pasauli" un Maikla Mūra "Where to Invade Next".

Par filmu recenzijas publicējuši nozīmīgie pasaules mediji "Variety" (ASV), "The Guardian" (Lielbritānija), mūzikas žurnāli "MOJO" (Lielbritānija) un "Rolling Stone" (ASV).

Līdz šim Oltes un Travika rokumentālo filmu redzējuši kinoskatītāji Zviedrijā, Norvēģijā, Kazahstānā, Nīderlandē, Itālijā, un šajā pavasarī plānotas pirmizrādes vairāk nekā 20 citās valstīs. Vienlaicīgi ar seansiem Latvijā "Atbrīvošanas diena" tiks demonstrēta arī mūsu kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā. Šī ir pirmā Latvijas dokumentālā filma, ko izplatīs "Forum Cinemas". Filma tiks izrādīta Rīgā kinoteātros "Kino Citadele", "Cina-mon", "Splendid Palace" un "K.Suns", Liepājā – kinoteātrī "Kino Balle", Ventspilī – "Kino Rio", Siguldā – "Kino Lora", Cēsīs – Vidzemes koncertzālē, Valmierā – "Kino Gaisma", Daugavpilī – "Silverscreen" un Rēzeknē – "Silverscreen".