Ar greznu ceremoniju un zvaigžņu parādi un sarkanā paklāja Francijā 17. maijā sācies Kannu starptautiskais kinofestivāls. Šogad, festivāla 70. jubilejas gadā, Latvijas kinoprofesionāļi ir cieši iesaistīti dažādās festivāla norisēs – starptautiskos kontaktos, tirgus skatēs, programmā "Producers on the Move" un pat Kannu oficiālā konkursa skatē, liecina Kultūras ministrijas publiskotā informācija.

Konkursa programmā iekļautas filmas, kam cieša saistība ar Latviju – Sergeja Lozņicas spēlfilma "Lēnprātīgā" ("A Gentle Creature") ir praktiski pilnībā uzņemta Latvijā, Daugavpils apkaimē, ar Latvijas kinoprofesionāļu spēkiem, studijas "Film Angels Productions" palīdzību un valsts atbalstu līdzfinansējuma konkursā. Kannu konkursa skatei izvēlēta arī Andreja Zvjaginceva jaunākā filma "Nemīlestība" ("Loveless"), kuras aktieru komandā ir Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs.

Savukārt Kannu festivāla programmā "Un Certain Regard" iekļuvusi slovāku režisora Georga Kristofa pilnmetrāžas debija "Out" par pusmūža vīrieti, kurš dodas uz Latviju strādāt un tiek ierauts dažādu absurdu notikumu virknē. Arī šī filma ir tapusi ar studijas "Film Angels Productions" un Latvijas līdzfinansējuma atbalstu.

Jau ziņots, ka uz Kannu kinofestivālo dosies arī Latvijas kinoproducenta Gints Grūbe, kurš iekļuvis Eiropas profesionāļu divdesmitniekā "Producers on the Move", kas dod iespēju profesionāli pilnveidoties, iegūt kontaktus un popularizēt savus nākamos projektus; studijas "Mistrus Media" vadītājs Gints Grūbe Kannās strādās ar režisora Dāvja Sīmaņa topošo filmu "Puika ar suni", kas atbalstīta Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Kannu kinofestivāla tirgus sadaļā "Marché du Film", kas dod iespēju satikties ar potenciālajiem izplatīšanas aģentiem un citiem industrijas profesionāļiem, Latvijas filmām šogad ir ieplānoti vairāki seansi. Pirmkārt, divas dokumentālās filmas no programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" jau aprīlī Viļņas (Lietuva) festivāla industrijas sadaļā saņēma balvā iespēju piedalīties Kannu filmu tirgū, iniciatīvas "Vilnius Goes to Cannes" programmā 22. maijā Kannās tiks prezentēta Ivara Selecka topošā filma "Turpinājums" ("Mistrus Media") un Kristīnes Briedes un Audrius Stoņa projekts "Baltijas jaunais vilnis" ("VFS Films").

Tirgus skates seansu starptautiskais izplatītājs "Reel Suspect" rīko arī režisora Aika Karapetjana psiholoģiskajam trillerim "Pirmdzimtais" (studija "Lokomotīve"), kurā galvenās lomas atveido Kaspars Znotiņš, Maija Doveika un Kaspars Zāle. Latvijas pirmizrāde – šā gada septembrī.

Kannu filmu tirgū jau tradicionāli darbojas arī Latvijas paviljons, kas veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Šogad Latvijas paviljonā 23. maijā notiks īpaši ārvalstu kinoprofesionāļiem adresēta saruna par filmēšanas apstākļu un finansiālā atbalsta shēmu priekšrocībām Latvijā, sarunā piedalīsies Sergeja Lozņicas filmas Lēnprātīgā producentes Marianne Slota un Karīna Leblāna (Francija), Latvijas producents Jānis Kalējs un Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma.

Kannu starptautiskais festivāls ir viens no centrālajiem notikumiem pasaules kinodzīvē, šogad tas notiek no 17. maija līdz 28. maijam un uz Zelta palmas zariem pretendē daudzi pasaulē pazīstami kinomeistari – Fransuā Ozons, Sofija Kopola, Tods Heinss, Mihaels Haneke, Fatihs Akins un daudzi citi.