13. februārī ar visu jauno zvaigžņu apbalvošanu noslēdzās pasākumu komplekss "European Shooting Star", kur desmit labāko jauno aktieru gada izlasē iekļuvusi arī Elīna Vaska. Šogad Eiropas mēroga ievērība jaunajiem aktieriem tiek pievērsta jau 20. reizi, pa šiem gadiem starmešu gaismā izcelti jau 293 jaunie aktieri, un konkurence ar katru gadu pieaug. Šogad visiem "Shooting Stars" dalībniekiem balvas pasniedza ievērojamais britu aktieris Timotijs Spols (Timothy Spall), kurš 2014. gadā Rīgā saņēma Eiropas Kinoakadēmijas balvu, ceremonijā piedalījās Vācijas kultūras un mediju ministre Monika Gritere un vairāku dalībvalstu kultūras ministri, bet pirms ceremonijas visu nedēļas nogali Eiropas labākie jaunie aktieri tikās ar aktieru atlases aģentiem un filmu producentiem no visas pasaules.

Līdz šim negaidīti apmeklētus tirgus seansus piedzīvojušas divas Latvijas filmas – Uģa Oltes un norvēģu režisora Mortena Travika dokumentālā filma "Atbrīvošanas diena" un Viestura Kairiša spēlfilma "Melānijas hronika", savukārt 14. februārī pasaules pirmizrādi un pirmo no trim seansiem festivāla konkursa skatē "Generation" piedzīvoja filmu studijas "Rija" un režisora Reiņa Kalnaeļļa animācijas īsfilma "Dziedošais Hugo un viņa neticamie piedzīvojumi", filmas seansu pārpildītajā kinozālē noskatījās arī Berlīnes latviešu skolas bērni un pēc tam sajūsmā fotografējās ar filmas galvenā varoņa – Hugo – lielizmēra lelli.

Berlināles festivāla mērogs ir iespaidīgs – pagājušajā gadā tur nopirktas vairāk nekā 335 000 kinobiļetes un strādājuši vairāk nekā 20 000 kinoindustrijas profesionāļu no 122 valstīm, ieskaitot 3800 žurnālistu no pasaules medijiem. Profesionāļi satiekas Eiropas filmu tirgū (European Film Market), kur Latvijas stendu organizē Nacionālais Kino centrs, Rīgas domes Rīgas Filmu fonds un Latvijas Kinoproducentu asociācija. Stends ir ļoti labi apmeklēts, profesionāļi novērtē tā dizainu, ko veidojusi māksliniece Ilze Začeste, melnbaltā grafikā izceļot Latvijas filmu nozares svarīgākos tēlus šobrīd. Stenda apmeklētāji interesējas par programmu "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", 2017. gada pirmizrādēm, arī par Latvijas tradicionālo eksporta preci – animāciju. Šogad īpaši pieaugusi interese par "video on demand" saturu – izplatītāji meklē filmas, ko ievietot dažādās interneta platformās.

Stendā notika tikšanās ar Sansebastianas, Venēcijas, Varšavas, Leipcigas, Meksikas, Karlovi Varu un citu festivālu programmētājiem un industrijas sadaļu vadītājiem, savukārt ar Lokarno (Šveice) festivāla vadību trīs Baltijas valstu kino institūcijas parakstījušas līgumu par Baltijas fokusu šāgada festivālā augusta sākumā.