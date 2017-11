Ar Horvātijas un Īrijas filmu seansiem 2. novembrī Losandželosā, ASV, sākas "Oskara" balvai pieteikto Eiropas filmu skate, ko Eiropas kinoinstitūciju apvienība European Film Promotion rīko ASV Kinoakadēmijas locekļiem, žurnālistiem, ASV mēroga filmu izplatītājiem un starptautisko tiesību pircējiem. Šogad, Oskara balvas 90. jubilejas gadā, kategorijā Labākā ārzemju filma saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 92, starp tiem 28 pieteikumi nāk no Eiropas valstīm, un arī šajā mērogā tas ir rekords.

Kā ziņots, Latvijas šāgada pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai ir Viestura Kairiša spēlfilma "Melānijas hronika", un tās konkurenti būs arī daži jau Rīgā, pārsvarā Rīgas starptautiskajā kinofestivālā redzēti darbi – Riga IFF uzvarētāja, igauņu spēlfilma "Novembris", Somijas pieteikums "Tom of Finland", Joahima Trīra "Telma" no Norvēģijas, arī vēl divas filmas, kas šobrīd skatāmas kinoteātra "Kino Bize"repertuārā – bulgāru "Slava" / "Glory" un franču "120 sitieni minūtē" / "120 BPM".

Lai šajā grūti aptveramajā konkurencē Eiropas kino izpelnītos kaut mazliet vairāk koncentrētas uzmanības, organizācija European Film Promotion jau desmito gadu rīko īpašus Eiropas filmu seansus, un jau trešo gadu arī Latvijas filma iekļauta šajā koncentrētajā programmā, kas šogad notiek no 2. līdz 15. novembrim.

Filmas "Melānijas hronika" seanss – piektdien, 3. novembrī pulksten 18.30, pēc filmas uz skatītāju jautājumiem atbildēs filmas producenti Gints Grūbe un Inese Boka-Grūbe. EFP savos publicitātes materiālos uzsver, ka Gints Grūbe ir viens no perspektīvajiem filmu producentiem, kas tikuši atlasīti EFP iniciatīvai "Producers on the Move" Kannu kinofestivālā.

European Film Promotion ir 36 Eiropas valstu profesionālo kinoinstitūciju apvienība, kas izveidota, lai kopīgiem spēkiem popularizētu Eiropas nacionālo kinematogrāfiju radītās filmas visā pasaulē. Apvienība dibināta 1997. gadā, Latvija tās darbā piedalījusies kopš 2004. gada apvienības "Baltic Films" ietvaros, bet 2015. gadā Latvija kļuva par individuālu EFP dalībnieci.

Savukārt Eiropā, Vācijas pilsētā Lībekā jau 59. reizi norisinās Ziemeļvalstu filmu dienas (no 1. līdz 5. novembrim), un Latviju tur pārstāv trīs dokumentālās filmas – Katrīnas Neiburgas debija kinorežijā "Garāžas", Lailas Pakalniņas jaunākā dokumentālā filma "Zirdziņ, hallo!" un Latvijas un Vācijas kopražojuma filma "Ļeņingradas simfonija", kuras tapšanā piedalījusies studija "Mistrus Media". Savukārt Berlīnē, kinoteātrī "Sputnik Kino" 3. un 4. novembrī skatītājiem Lietuvas filmu festivāla "#Litauischeskinogoesberlin" ietvaros tiks piedāvātas Baltijas īsfilmu programmas, kuru publicitātē kā galvenais izvēlēts kadrs no Lailas Pakalniņas spēles īsfilmas "Ūdens" (2006). Bērnu animācijas filmu programmā iekļautas "Animācijas brigādes" filmas "Tīģeris", "Meža sargi" un "Sārtulis", kā arī Nila Skapāna "Spoku stunda". Starptautiski atzīto īsfilmu programmā "After Dark" Latviju pārstāvēs brāļu Ābeļu "Kastrāts kuilis", Lailas Pakalniņas "Ūdens" un "Īsfilma par dzīvi", kā arī divas animācijas īsfilmas – Jurģa Krāsona "Kā es atmetu smēķēšanu" un Ivo Brieža "Laiks iet".