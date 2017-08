Latvijas veikums iekļuvis Manhetenas starptautiskā īsfilmu festivāla finālā

Foto: Publiciātes foto

Jau sesto gadu pēc kārtas no 28. septembra līdz 8. oktobrim Rīgā notiks Manhetenas starptautiskais īsfilmu festivāls, kurā katram skatītājam ir iespēja nobalsot par labāko filmu un labāko galvenās lomas atveidotāju. Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē, taču šogad skates programma ir īpaša tieši Latvijai, proti, pirmo reizi festivāla vēsturē starp festivāla desmit filmām-finālistēm ir filma no Latvijas – režisora Pāvela Gumennikova īsfilma "Sarauj, Just!".