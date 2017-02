Holivudas aktieris Leonardo Dikaprio beidzot apstiprinājsi savu nākamo lomu uz lielā ekrāna pēc darba filmā "The Revenant" ("Cilvēks, kurš izdzīvoja"), par ko viņš pērn saņēma "Oskara" balvu, būs jaunā detektīvfilmā "The Black Hand", raksta ārvalstu prese.

Filma ir tāda paša nosaukuma romāna adaptācija. Pilna garuma romāna nosaukums "The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History". Tā autors ir Stīvens Taltijs (Stephan Talty) un pie lasītājiem tas nonāks šā gada pavasarī.

Kriminālromāna un filmas galvenais varonis ir detektīvs, kurš izseko kriminālo grupēju, kas savu noziegumu vietā atstāj melnas rokas simbolu. Filmas darbība norisinās 1903. gadā Ņujorkā.

Tiesības ekranizēt grāmatu iegādājusies studija "Paramount". Šobrīd zināms, ka Dikaprio pie filmas strādās arī kā producents.

1903. gada vasarā Ņujorku pārņem noziegumu vilnis, vainīgo vizītkarte ir melnas rokas simbols. Detektīvs Džozefs Petrosino (Leonardo Dikaprio), saukts arī par itāļu Šerloku Holmsu, apņemas notvert kriminālās bandas locekļus un savos meklējumos nonāk līdz pat Sicīlijai.

Pagaidām netiek ziņots, kad plānota filmas pirmizrāde.