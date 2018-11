Ar aktrisi par viņas dzīvi, lomām un kino sarunāsies kinokritiķe Dita Rietuma, sarunā tiks izmantoti fragmenti no filmām ar aktrises piedalīšanos. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Rutanja Alda (dzimusi kā Rutanja Skrastiņa 1942. gadā Rīgā) vairāk nekā 50 gadu darbojas kino, televīzijā un teātrī. Savas karjeras laikā nospēlējusi apmēram 100 lomu, no kurām atzinību izpelnījusies tieši ar otrā plāna lomām, spēlējot mātes, mājsaimnieces, prostitūtas, tiesneses un medmāsas.

Rutanjas Aldas varoņu portretējumi tiek raksturoti kā ļoti smalki un niansēti, vienlaikus aktrise vienmēr pievērsusi uzmanību tam, lai viņas tēli nekonkurē ar pirmo plānu, bet gan to atbalsta. Starp viņas pazīstamākajām kinolomām ir Andžela filmā "Briežu mednieks" (The Deer Hunter, 1978), kas ieguvusi ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars, un Kerola Anna režisora Frenka Perija filmā "Mīļā māmiņa" (Mommie Dearest, 1981), emocionāli sarežģītajā stāstā par ekrāna karalienes Džoanas Kroufordas (lomā Feja Daneveja) attiecībām ar meitu Kristīnu. Par šīs filmas tapšanas aizkulisēm aktrise uzrakstījusi plašu ievērību guvušo grāmatu "Mīļās māmiņas dienasgrāmata" (The Mommie Dearest Diary, 2015).

Savā aktrises karjeras laikā Rutanja Alda strādājusi ar daudziem pasaulē pazīstamiem režisoriem – Maiklu Čimono, Semu Pekinpā, Braienu de Palmu, Džordžu Romero, spēlējusi kopā ar ekrāna un skatuves zvaigznēm - Robertu de Niro, Merilu Strīpu, Alu Pačīno, Šonu Pennu un citiem.

Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" rīko biedrība Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar Nacionālo kino centru un LR Kultūras ministriju.

