Latviešu režisore Liene Linde iekļuvusi Eiropas kino popularizēšanas organizācijas "European Film Promotion" (EFP) veidotajā Eiropas daudzsološāko jauno režisoru sarakstā.

Līdzās vēl deviņiem citiem jaunajiem kino māksliniekiem no Gruzijas, Islandes, Nīderlandes, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Čehijas un Somijas Linde ieguvusi iespēju prezentēt savu jaunāko filmu "Septiņas neveiklas seksa reizes" prestižajā Karlovivaru kinofestivālā Čehijā.

Karlovivaru festivāls norisinās no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Tajā jaunie režisori pasniegs savas filmas starptautiskai publikai un presei, kā arī piedalīsies meistarklasēs un tiksies ar industrijas profesionāļiem un filmu izplatītājiem.

Šogad nosaukto autoru vidū ir arī somu režisore Kirsika Sāri, kas pirms četriem gadiem tika nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai "Oskars" par savu īsfilmu "Do I Have to Take Care of Everything".

Lindes īsfilma "Septiņas neveiklas seksa reizes" stāsta par jaunu režisori, kas cenčas uzņemt savu pirmo filmu, par pamatu izmantojot savu seksuālo pieredzi. Filmas galvenās lomas atveido gan pati režisore, gan Jaunā Rīgas teātra aktrise Inga Tropa. Filmā lomas spēlē arī Jurijs Djakonovs, Toms Liepājnieks un Klāvs Mellis, kā arī Jaunā Rīgas teātra sejas Baiba Broka un Gatis Gāga un Nacionālā teātra aktieris Jānis Vimba. Filmas pirmizrāde notika pērnā gada oktobrī, Rīgas Starptautiskā kinofestivālā.

10 daudzsološāko jauno Eiropas režisoru nosaukšana ir daļa no EEP rīkotās akcijas "Future Frames 2017". Pilnu izvēlēto režisoru sarakstu iespējams atrast EEP mājas lapā.

Režisore Liene Linde nopelnīja atzinību 2013. gadā ar komēdiju "Četri mielasti", kas 2014. gadā saņēma nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" labākās studentu filmas kategorijā.