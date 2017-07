Garkājainā daiļava ar porcelānkrāsas ādu Līva Rundgrēna Tailere (Liv Rundgren Tyler) pasaulē nāca 1977. gada 1. jūlijā. Viņa ir leģendārās rokgrupas "Aerosmith" solista Stīvena Tailera (Steven Tyler) un bijušās modeles, "Playboy" meitenes un septiņdesmito gadu rokmūzikas aizkulišu (uz)dzīves uzticīgas atbalstītājas Bebes Buelas (Bebe Buell) meita.

Tiesa, tas ne tuvu nav vienīgais viņas sasniegums. Līva, kura savu vārdu ieguva par godu norvēģu aktrisei un Ingmāra Bergmana mūzai Līvai Ulmanei, pati ir veiksmīga aktrise un modele, kura karjeras gaitas aizsāka 14 gadu vecumā (kad sāka arīdzan smēķēt, taču sakās atmetusi 2002. gadā). Lai arī filmējusies virknē reklāmu, mūzikas klipu, seriālu un pilnmetrāžas filmu, aktiermeistarību viņa nekad nav apguvusi profesionāli.

Līva piedzima un dzīves pirmos gadus pavadīja Ņujorkā, taču pēcāk māte viņu aizsūtīja pie radiem uz Portlendu, Meinā. "Kad es piedzimu, manai mammai bija 23 gadi. Kad tu esi bērns, tu esi emocionāls un izdari spriedumus par to, ka taviem vecākiem jābūt tādiem vai šitādiem. Tad pēkšņi tu pats kļūsti par vecāku un domā: "Oho! Kā viņa viņa to varēja dabūt gatavu 23 gadu vecumā, viena pati dzīvojot Ņujorkā bez visa nepieciešamā?" Viņai vienmēr bija ļoti optimistiska un pozitīva pieeja, kas mūsdienās ir ļoti moderna. Taču vēl pirms visu pašpalīdzības grāmatu parādīšanās mana mamma allaž sekoja savai sirdij. Es tiešām to apbrīnoju," par savu māti Lielbritānijas medijam "The Guardian" izsakās Tailere, kuru 1997. gadā žurnāls "People" ierindoja 50 skaistāko pasaules cilvēku sarakstā.

"Tolaik mamma bija jauna modele un Ņujorkas dzīvesveids bija traks. Es domāju, ka galu galā viņa jutās nedaudz pārsātinājusies, tāpēc aizveda mani uz Meinu pie manas tantes, onkuļa, brālēniem un māsīcām. Reizēm es dzīvoju arī pie vecvecākiem, tā kā mana bērnība pagāja plašā ģimenes lokā. Es iemācījos paļauties, lūgt palīdzību un izrādīt līdzjūtību. Mana vecmāmiņa aizvien ir mana labākā draudzene. Viss varēja būt pavisam citādāk – es varēju uzaugt dzīvoklī kopā ar auklīti."

Līdz astoņu gadu vecumam Līva par savu tēvu uzskatīja amerikāņu mūziķi un ierakstu producentu Todu Rundgrēnu. Kad pie mammas ciemos arvien biežāk sāka nākt Stīvens Tailers, meitene pamanīja, ka rokzvaigznes meita Mia Tailere izskatās gandrīz uz mata kā viņa, ka meitenes mierīgi varētu būt dvīnes. Līva sāka tincināt māti, līdz visbeidzot saņēma apstiprinājumu savām aizdomām. 12 gadu vecumā Līva pieņēma Stīvena uzvārdu. Bez pusmāsas Mias Līvai ir vēl viena pusmāsa Čelsija Talariko (Chelsea Tallarico) un pusbrālis Tadžs Talariko (Taj Tallarico).

"Esmu ļoti pateicīga, ka Tods Rundgrēns piekrita man būt par tēvu. Vīrietim tas nudien nav nekāds nieks - pateikt: "Es zinu, ka šis bērns varētu nebūt mans, taču es vienalga gribu būt viņa tēvs." Lai arī viņi ar manu mammu nemaz nebija kopā, viņš vienmēr bija stabils un mīlošs spēks manā dzīvē. Tas bija tik forši – apciemot Todu Vudstokā astoņdesmitajos. Es mēdzu pamosties agri no rīta un doties viņu meklēt, jo visu nakti viņš bija strādājis ar saviem datoriem un gulēt gāja vēlāk pa dienu. Tas bija viņa normālais mākslinieka režīms. Ik vasaru viņš rīkoja lielas ballītes. Man bija 12 gadi, kad es vienā no tām satiku Maiklu Staipu. Viņš vēl aizvien ir viens no maniem tuvākajiem draugiem."

Līvas abi tēti – Tods un Stīvens – pirmo reizi satikās meitas kāzās, kad 2003. gadā viņa laulājās ar britu dziedātāju Roistonu Lengdonu (Royston Langdon). "Abi mani tēvi ir netradicionāli. Viņi ir kā vienradži vai burvji. Viņi ir caurcaurēm mūziķi. Viņu domāšanas veids ir citādāks. Savā ziņā viņu ekscentriskums mani ir padarījis praktiskāku un normālāku," savas dzīves nozīmīgākos vīriešus raksturo Tailere.

Tiesa, Roistona un Līvas laulība tika šķirta 2008. gadā. Pārim ir kopīgs bērns – dēls Milo Viljams Lengdons, kurš piedzima 2004. gada decembrī (Milo William Langdon). Šobrīd aktrise ir saderinājusies ar sporta aģentu Deivu Gārdneru (Dave Gardner), ar kuru viņai ir divi bērni – dēls Seilors Džīns Gārdners (Sailor Gene Gardner) un meita Lula Rouza Gārdnere (Lula Rose Gardner).

Par pieaugšanu un arī novecošanu Holivudā Tailere gan izsakās ar vieglu rūgtumu: "Nemaz nav jautri, kad atskārsti, ka lietas mainās. Kad esi pusaudze vai divdesmitgadniece, ir vesels lērums izsmalcinātu un aizraujošu lomu. Taču manā vecumā tu parasti esi sieva vai draudzene – sava veida otrās kārtas pilsonis." Tiesa, viņa atklāj, ka nekad nav gribējusi un arī nākotnē negrasās pielāgoties skaistuma standartiem, kurus paģērē industrija. "Pārējai pasaulei es esmu slaida, un tāda sev patīku," skaidro aktrise.

Starp populārākajiem Taileres veikumiem ir Greisas loma 1998. gada filmā "Armagedons", Arvena triloģijā "Gredzenu pavēlnieks", Tatjana drāmā "Oņegins", Lūsija Bertoluči romantiskajā drāmā "Nozagtais skaistums" u.c. Kopš 2014. gada aktrise ir redzama fantāzijas drāmā "Pārpalicēji" ("The Leftovers"), atveidojot mistiskas sektas dalībnieci Megu.

Tiesa, rokmūzikas pasaulē viņa mūžam būs pusaugu dumpiniece no "Aerosmith" klipa dziesmai "Crazy", kura ar draudzeni (Alīsija Silverstone) aizbēg no skolas, lai dotos pretī īstajai dzīvei. Turklāt lēmumam par viņas dalību slavenajā klipā nebija nekāda sakara ar meitenes tēvu – tas tika izlemts pēc "Pantene" reklāmas noskatīšanās.