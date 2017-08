Lokarno festivālā prezentē divas topošās Latvijas simtgades filmas

Lokarno starptautiskajā kinofestivālā Šveicē 4. augustā sākas programma "First Look", kas šogad koncentrē uzmanību uz Baltijas valstīm – prezentēšanai Eiropas kinoindustrijas profesionāļiem atlasītas sešas gandrīz gatavas filmas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. To vidū ir divas filmas, kas iekļautas Latvijas simtgades filmu programmā – "Paradīze '89" un " Tēvs Nakts " (iepriekš ar darba nosaukumu "Puika ar suni"), portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra (LNKC) pārstāve Kristīne Matīsa.

Lokarno festivāls ir viens no Eiropā vecākajiem, dibināts 1946. gadā un šogad notiek jau septiņdesmito reizi. Festivāla programmā tiek uzsvērta kvalitāte un daudzveidība, iespēja "izpētīt kino no jebkuras perspektīvas", turklāt festivāla komanda lepojas ar ilgajos gados izturētu tendenci meklēt un atrast "nākotnes kino" – Lokarno programmās uz starptautiskas skatuves savulaik debitējuši Džims Džārmušs, Atoms Egojans, Milošs Formans, Aleksandrs Sokurovs, Bela Tārs, Abass Kiarostami, Gass van Sants, Fatihs Akins un citi šobrīd ievērojami autorkino režisori.

Jau septīto gadu Lokarno festivālā darbojas iniciatīva "First Look", kuras ietvaros producenti un režisori iepazīstina industrijas profesionāļus, izplatīšanas aģentus, finansiālā atbalsta fondu pārstāvjus un festivālu programmētājus ar īpaši atlasītām, pēcapstrādes stadijā esošām filmām. Šogad "First Look" fokusējas uz Baltijas valstīm, Latviju, Lietuvu un Igauniju pārstāv katru divas topošās filmas, kuras no vairākiem pieteikumiem izvēlējušies Lokarno profesionāļi.

Abas Latvijas spēlfilmas top Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" – režisores Madaras Dišleres "Paradīze '89" (producē studija "Tasse Film", kopražojums ar Vāciju, pirmizrāde 2018. gada februārī) un režisora Dāvja Sīmaņa filma "Tēvs Nakts" (līdz šim pazīstama ar darba nosaukumu "Puika ar suni", producē "Mistrus Media", kopražojums ar Luksemburgu, pirmizrāde 2018. gada septembrī).

Foto: Kadrs no filmas "Tēvs Nakts"

Lietuvu un Igauniju platformā "First Look" pārstāv producentu kompānijas, kas dažādos projektos veiksmīgi sadarbojušās ar Latvijas kolēģiem, – igauņu "Allfilm" piedāvā režisora Lauri Lagles topošo filmu "Portugal", Rīna Sildos no studijas "Amrion" – Monikas Sīmetsas filmu "The Little Comrade"; Lietuvu pārstāv Latvijā labi pazīstamā Uļjana Kim ar režisora Mantas Kvedaraviča filmu "Stasis" un studijas "Ironcat" kopražojums ar Brazīliju "El Padre Medico" (režisors Vītautas Puidokas).

Jau ziņots, ka Lokarno festivāla konkursa programmai šogad atlasīta Lailas Pakalniņas jaunākā dokumentālā filma "Zirdziņ, hallo! / Hello Hors"e, Baltijas klātbūtni festivālā kuplina arī lietuviešu režisors Kristijons Vildžūnas, kurš uzaicināts strādāt programmas "Pardi di Domani" žūrijā. Lokarno festivāla norisēs aktīvi piedalās arī Baltijas valstu galveno kinoinstitūciju vadītāji – Edīte Seppa no Igaunijas Filmu institūta, Rolands Kvietkausks no Lietuvas Kino centra un Latvijas Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma.